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Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate

Jogador estava no Valência e decidiu retornar ao clube que o revelou

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 17:08
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Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate
River Plate anuncia Lucas Beltrán como novo reforço (Imagem: Divulgação/ River Plate)

Um atacante que quase foi parar no Flamengo em 2025 é o mais novo reforço do River Plate. O atleta recusou o clube carioca na época pelo desejo de tentar dar a volta por cima na Europa. Lucas Beltrán, de 25 anos, foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (2), e retorna ao clube que o revelou para o futebol. Beltrán chega por empréstimo da Fiorentina, da Itália, com um contrato válido por uma temporada, até 30 de junho de 2027, logo após uma passagem sem muito destaque pelo Valencia, da Espanha.

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    Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate
    River Plate anuncia Lucas Beltrán como novo reforço (Imagem: Divulgação/ River Plate)

    Em 2025, Beltrán teve de tomar uma decisão difícil sobre deixar o sonho de brilhar na Europa ou ir atuar no futebol brasileiro. Durante a janela de transferências do segundo semestre de 2025, o atacante foi um alvo do Flamengo. Na ocasião, a diretoria rubro-negra pressionou pela sua contratação e conseguiu chegar a um acordo com a Fiorentina para o negócio, já que o clube italiano desejava negociar o jogador em definitivo. No entanto, o próprio Beltrán optou por recusar a proposta.

    Em entrevistas posteriores, Beltrán explicou que a decisão de dizer "não" ao clube carioca foi motivada pelo desejo de permanecer na Europa e provar seu valor. Ele sentia a necessidade de corresponder ao alto investimento feito pela equipe italiana em sua contratação e buscar uma volta por cima na carreira dentro do cenário europeu.

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    Após recusa ao Flamengo, Beltrán foi para a Espanha

    Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina
    Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina (Foto: Reprodução / X)

    Após a recusa ao Flamengo em 2025, o atacante acabou sendo emprestado pela Fiorentina ao Valencia, da Espanha, no último dia daquela mesma janela de transferências. No clube espanhol, Beltrán disputou a temporada 2025/26, somando dois gols em 16 partidas disputadas.

    Antes de sua jornada na Europa, iniciada em agosto de 2023, Beltrán havia se destacado justamente no River Plate, onde marcou 22 gols em 78 jogos e foi peça fundamental na conquista do título argentino de 2023. Agora, o centroavante se reintegra ao elenco "millonario" em Alicante, na Espanha, onde a equipe realiza sua intertemporada. Curiosamente, o River Plate enfrentará o Flamengo nesta sexta-feira (4), pelo Torneio do Algarve, o que pode marcar o primeiro reencontro do atacante com o clube que tentou contratá-lo há um ano.

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