Veja gols em Cruzeiro x Chapecoense: Kaio Jorge abre o placar
Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro abriu o placar diante da Chapecoense, no Mineirão, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Com primeiro tempo morno, Matheus Pereira sofre o pênalti e Kaio Jorge converte.
Relacionadas
Quando o cronometro marcava os 24 minutos da primeira etapa, Carvalheira derruba Matheus Pereira na área, e o árbitro marca a penalidade. O VAR analisou o lance e confirmou o pênalti.
O atacante cobra a penalidade com chute firme no meio do gol, sem chances para Anderson.
Veja o gol:
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias