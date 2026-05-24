Futebol Nacional

Veja gols em Cruzeiro x Chapecoense: Kaio Jorge abre o placar

Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 24/05/2026
16:35
Cruzeiro e Chapecoense estão se enfrentando pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
O Cruzeiro abriu o placar diante da Chapecoense, no Mineirão, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Com primeiro tempo morno, Matheus Pereira sofre o pênalti e Kaio Jorge converte.

Quando o cronometro marcava os 24 minutos da primeira etapa, Carvalheira derruba Matheus Pereira na área, e o árbitro marca a penalidade. O VAR analisou o lance e confirmou o pênalti.

O atacante cobra a penalidade com chute firme no meio do gol, sem chances para Anderson.

Veja o gol:

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte Lance!)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

