São Paulo oficializa Rafinha como executivo de futebol
Rafinha assume posto que antes pertencia a Rui Costa
O São Paulo oficializou Rafinha como novo executivo de futebol do clube. O ex-lateral, de 40 anos, deixa o cargo de gerente esportivo e assume de forma definitiva o comando do departamento, função que já exercia interinamente desde a saída de Rui Costa, há cerca de um mês.
Ídolo recente da torcida, Rafinha foi capitão nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.
Após encerrar a carreira como jogador no fim da última temporada, passou a integrar a diretoria tricolor em janeiro deste ano e agora assume um papel de maior protagonismo nos bastidores. Isso passa por vários decisões, incluindo mercado da bola.
Nos últimos dias, Rafinha esteve à frente das principais movimentações do São Paulo no mercado. O dirigente conduziu negociações por reforços como Newton, Domingos Duarte e Aurélio Buta, todos próximos de serem anunciados pelo clube.
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Massis e Rafinha falaram sobre a novidade
Em nota oficial, o presidente Harry Massis Júnior destacou o trabalho desenvolvido pelo ex-jogador desde que assumiu a função de forma interina e afirmou que a experiência acumulada dentro e fora de campo foi determinante para a efetivação no cargo.
- Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol - disse o presidente do São Paulo.
Rafinha também afirmou que se sente preparado para o novo desafio e ressaltou a experiência adquirida ao longo de mais de duas décadas no futebol. Além da vivência no esporte, o dirigente cursa gestão esportiva pela DFB Akademie, da Federação Alemã de Futebol, e também participa do curso de gestão de clubes da Fifa.
- Encaro essa nova função como mais um desafio e me sinto muito preparado. A experiência que tenho aqui dentro do São Paulo, tanto como atleta quanto neste período como gerente esportivo, e tudo o que vivi em mais de 20 anos de futebol me dão muita confiança para liderar o projeto esportivo do clube. Além disso, tenho buscado me aprimorar com cursos de gestão. Temos uma equipe muito qualificada dentro e fora do campo, uma grande estrutura e muita confiança para o que vem pela frente. Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores, que são os mais importantes desse clube gigante - disse Rafinha.
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