Fagner vê Cruzeiro em 'readaptação física' após derrota para o Grêmio O lateral entrou no segundo tempo do duelo

Depois de vencer o Defensor-URU por 2 a 0 no Independência, a Raposa perdeu por 3 a 1 para o Grêmio em amistoso realizado na noite deste domingo (12), no Mané Garrincha. Após a partida, o lateral-direito Fagner avaliou que o Cruzeiro ainda está se readaptando depois das férias.

– Sabemos que em muitos momentos vamos errar, coisas normais pelo tempo que ficamos de férias. Estamos nos readaptando fisicamente, a perna um pouco. A cabeça pensa, mas o corpo não consegue fazer. Temos que tirar as coisas boas que fizemos e corrigir o que temos a melhorar. Temos um tempo para corrigir e reestrear bem no Brasileirão – disse o lateral em entrevista ao Metrópoles.

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– O torcedor pode esperar disposição. Todos estão querendo vencer e ajudar em todas as competições. Sabemos que é difícil, mas temos um bom grupo, um elenco qualificado. Jogo a jogo vamos buscar evolução para estarmos entrosados e conquistarmos o que queremos na temporada – comentou Fagner após a derrota do Cruzeiro.

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Cruzeiro x Grêmio

Em noite de brilho de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso realizado no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

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O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

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Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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