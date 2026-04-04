menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Pré-jogo: Vasco x Botafogo fazem clássico em São Januário pelo Brasileirão

Partida começa às 21h; veja movimentação e últimas notícias

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
19:42
Atualizado há 1 minutos
Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVasco e Botafogo fazem clássico carioca na abertura da rodada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Botafogo fazem clássico carioca a partir das 21h (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Separadas por três pontos na tabela de classificação, as equipes tentam embalar no campeonato. O Lance! faz a cobertura completa do clássico.

continua após a publicidade

Relacionadas

Acompanhe pré-jogo:

20h28

Renato Gaúcho decidiu fazer duas mudanças em relação à equipe que vinha jogando nos últimos jogos: Puma ganha a vaga de Paulo Henrique na lateral-direita e Rojas começa o jogo no lugar de Nuno Moreira.

20h21

20h11

Vasco definido! Equipe vai a campo com Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David.

continua após a publicidade

20h10

Botafogo escalado! Time encara o Vasco com Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

19h41

SAF x SAF: Vasco e Botafogo 'viram jogo' em momentos diferentes dos projetos

Times vão a campo para o clássico em meio a momentos diferentes fora e dentro das quatro linhas. Veja mais.

Vasco x Botafogo
Vasco e Botafogo se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), em São Januário (Foto: Arte Lance!)

➡️ Clássico da Amizade! Aposte em Vasco x Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias