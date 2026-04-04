Vasco e Botafogo fazem clássico carioca a partir das 21h (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Separadas por três pontos na tabela de classificação, as equipes tentam embalar no campeonato. O Lance! faz a cobertura completa do clássico.

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Acompanhe pré-jogo:

20h28

Renato Gaúcho decidiu fazer duas mudanças em relação à equipe que vinha jogando nos últimos jogos: Puma ganha a vaga de Paulo Henrique na lateral-direita e Rojas começa o jogo no lugar de Nuno Moreira.

20h21

20h11

Vasco definido! Equipe vai a campo com Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David.

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20h10

Botafogo escalado! Time encara o Vasco com Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

19h41

SAF x SAF: Vasco e Botafogo 'viram jogo' em momentos diferentes dos projetos

Times vão a campo para o clássico em meio a momentos diferentes fora e dentro das quatro linhas. Veja mais.

Vasco e Botafogo se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), em São Januário (Foto: Arte Lance!)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.