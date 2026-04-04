Com surpresas, Vasco está definido para enfrentar o Botafogo; veja a escalação

Gigante da Colina enfrenta o Glorioso neste sábado (4), às 21h (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
20:19
Atualizado há 1 hora
Renato Gaúcho durante a partida entre Coritiba e Vasco (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)
Renato Gaúcho durante a partida entre Coritiba e Vasco (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)
O Vasco está escalado para o clássico contra o Botafogo neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Renato Gaúcho optou por fazer duas alterações na equipe que vinha jogando nos últimos jogos: Puma ganha a vaga de Paulo Henrique na lateral-direita e Rojas começa o jogo no lugar de Nuno Moreira

Além disso, o Gigante da Colina terá os retornos de Andrés Gómez, que cumpriu suspensão no confronto contra o Coritiba, e Cuiabano, recuperado de um desconforto na coxa.

➡️ Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Escalação do Vasco

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

➡️Qual será o destino de Vasco e Botafogo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Andrés Gómez - Vasco
Andrés Gómez em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Escalação do Botafogo

Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenílson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

