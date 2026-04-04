Brasileirão: Vidente crava resultado de Vasco x Botafogo
Clássico é válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro
A taróloga Milena Vitoreli, do canal "Milena Vitoreli Astróloga & Tarologa" no Youtube, cravou o resultado da partida entre Vasco e Botafogo, que acontece neste sábado (4), 21h (de Brasília), por mais uma rodada do Brasileirão. De acordo com a vidente, o Botafogo vai conquistar uma vitória fora de casa.
Diretor do Atlanta cita acordo com o Botafogo para evitar novo transfer ban em dívida por Almada
O Atlanta United, dos Estados Unidos que aguarda por pagamento do Botafogo referente à dívida na compra de Thiago Almada, por ora, não se movimentará por um novo transfer ban do Alvinegro. Diretor do clube estadunidense, Chris Henderson falou do acordo que tem com John Textor na negociação.
O Botafogo pagou a primeira parcela de 10 milhões de dólares, mas atrasou a segunda em meio à crise financeira. Textor se reuniu com líderes do Atlanta e da Major League Soccer (MLS, liga dos Estados Unidos), em busca de um novo prazo para quitar a quantia.
— Sobre o Botafogo, há um acordo de conciliação em vigor e vamos cumprir os termos desse acordo. Então acho que isso é realmente tudo o que vou dizer sobre isso: há um acordo firmado e é assim que estamos seguindo em frente — disse o diretor do Atlanta United, em entrevista coletiva.
⚽Aposte nos jogos do Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Com o acordo costurado nas últimas semanas, John Textor conseguiu que o Atlanta não entrasse com nova ação na Fifa para notificar o Botafogo quanto ao pagamento e, então, provocar o transfer ban. O Glorioso ficaria impedido de registrar novos jogadores até a solução do caso.
Isso aconteceu nos dois primeiros meses do ano, quando o Atlanta cobrou 30 milhões de dólares referentes à venda, multa e metas previstas em contrato. Na época, o Botafogo não pode registrar nomes como Ythallo, Lucas Villalba e Wallace Davi, além de ter arrastado a negociação pelo argentino Cristian Medina.
