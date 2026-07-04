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Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia

Conheça Nejedly, o goleador da Tchecoslováquia na Copa de 1934.

PorLance!São Paulo (SP)
04/07/2026 05:27
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Oldřich Nejedlý
Nejedly com a camisa da seleção da Tchecoslováquia (Foto: Divulgação/FIFA)
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A Copa do Mundo de 1934 foi realizada na Itália, adotando o formato mata-mata desde o início.
Oldřich Nejedlý, da Tchecoslováquia, foi o artilheiro da Copa, marcando cinco gols após revisão histórica da FIFA.
A Tchecoslováquia perdeu na final para a Itália após uma virada na prorrogação, apesar de Nejedlý ter realizado um hat-trick na semifinal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A segunda edição da Copa do Mundo, realizada em 1934 na Itália, marcou um momento de consolidação para o recém-criado torneio organizado pela FIFA. Diferente da edição inaugural no Uruguai, a competição adotou um formato de mata-mata desde o primeiro jogo, exigindo precisão absoluta das seleções. Em um cenário político e esportivo tenso, as equipes precisavam lutar pela sobrevivência a cada noventa minutos, sem margem para erros ou tropeços de uma fase de grupos. O Lance! relembra o artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia.

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    A seleção da Tchecoslováquia chegou ao torneio como uma das forças emergentes do continente europeu. Com um elenco técnico e taticamente muito disciplinado, a equipe baseava seu jogo no entrosamento dos atletas que atuavam nos grandes clubes do país, especialmente no poderoso Sparta Praga. Eles desembarcaram na Itália dispostos a provar que o futebol jogado no Leste Europeu poderia bater de frente com as tradicionais potências mundiais da época.

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    Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia

    Para que a engrenagem tchecoslovaca funcionasse perfeitamente, a equipe contava com a habilidade de um atacante veloz, inteligente e de finalização letal. Em um tempo em que o futebol era extremamente físico e os homens de frente muitas vezes precisavam usar apenas a força para superar os zagueiros, ele se destacava pela técnica apurada e pela leitura de jogo refinada. Esse talento nato o transformou na principal esperança de gols do seu país ao longo do rigoroso torneio eliminatório.

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    • Durante muitos anos, no entanto, a história não deu a esse craque o reconhecimento total de forma isolada. Por conta de imprecisões nas súmulas e registros da época, ele dividiu o posto de maior goleador daquela Copa com outros dois jogadores (o italiano Angelo Schiavio e o alemão Edmund Conen). Foi apenas em 2006, mais de sete décadas depois e muitos anos após o seu falecimento, que a FIFA revisou os documentos históricos e lhe concedeu, de forma oficial e exclusiva, a coroa de grande goleador da competição com cinco gols marcados.

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    Esse jogador era Oldrich Nejedly, um dos maiores ídolos da história do futebol em seu país e o verdadeiro carrasco das defesas adversárias no Mundial da Itália. Sua capacidade de decidir jogos apertados e sua precisão na hora de concluir as jogadas o eternizaram no seleto grupo de artilheiros das Copas do Mundo, deixando um legado inesquecível de eficiência esportiva.

    O faro de gol nas fases eliminatórias

    Logo na estreia da competição, equivalente às oitavas de final, a Tchecoslováquia enfrentou a Romênia em um duelo muito equilibrado na cidade de Trieste. Os romenos saíram na frente no placar, mas a equipe tchecoslovaca demonstrou um forte poder de reação. Foi nesse cenário que Nejedly deixou sua primeira marca no torneio, ajudando sua seleção a buscar a virada e vencer por 2 a 1, garantindo o passaporte para a próxima fase.

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    Nas quartas de final, o desafio foi contra a aguerrida seleção da Suíça. Mais uma vez, a equipe de Nejedly precisou correr atrás do placar em um jogo duro e bastante disputado. Demonstrando estrela e frieza nos momentos decisivos, o atacante balançou as redes adversárias novamente, marcando o gol que garantiu a suada vitória por 3 a 2, colocando o time entre os quatro melhores do mundo.

    A consagração histórica de Nejedly contra a Alemanha

    O auge da performance de Nejedly na Copa do Mundo de 1934 aconteceu na semifinal, em um confronto carregado de tensão esportiva e geopolítica contra a Alemanha. Diante de um adversário fortíssimo e muito físico, o atacante entregou aquela que é considerada a sua maior exibição com a camisa da seleção nacional em toda a sua carreira.

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    Mostrando um repertório vasto de finalizações e um posicionamento impecável na área, Nejedly marcou simplesmente todos os gols da sua equipe na vitória por 3 a 1. Esse espetacular hat-trick (três gols na mesma partida) não apenas destruiu as esperanças alemãs de chegar à decisão, mas também carimbou a vaga da Tchecoslováquia para a grande final do Mundial de forma inquestionável.

    Na final contra a anfitriã Itália, em Roma, a Tchecoslováquia chegou a abrir o placar, mas acabou sofrendo a virada na prorrogação, perdendo por 2 a 1 em um jogo exaustivo. Apesar de Nejedly não ter marcado na decisão, seus cinco gols nas fases anteriores já haviam gravado seu nome na história. O ídolo tchecoslovaco ainda voltaria a disputar a Copa do Mundo de 1938, na França, onde marcou mais dois gols (contra Holanda e Brasil) antes de sofrer uma grave fratura na perna em um jogo violento contra os brasileiros, encerrando prematuramente sua brilhante trajetória no maior palco do futebol.

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