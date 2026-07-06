Meia da Inglaterra vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo Lesão tira o camisa 14 da sequência do torneio

A Inglaterra garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, mas recebeu uma péssima notícia após a classificação. O volante Jordan Henderson sofreu uma fratura no pulso durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México e está fora do restante da competição.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com a imprensa inglesa, o meio-campista precisará passar por cirurgia para corrigir a lesão, o que o impede de seguir com a delegação no torneio.

continua após a publicidade

O incidente aconteceu logo após o apito final. Henderson e os demais jogadores foram até o setor ocupado pelos torcedores ingleses para celebrar a classificação. Durante a festa, o volante tentou ultrapassar as placas de publicidade que cercavam o gramado, perdeu o equilíbrio e caiu de forma brusca.

A queda provocou uma grave lesão no punho. O jogador recebeu atendimento médico ainda no campo, deixou o estádio de maca e foi encaminhado a um hospital na Cidade do México para a realização de exames.

continua após a publicidade

Henderson vinha sendo reserva na Copa do Mundo e entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, na terceira rodada da fase de grupos.

Henderson não deve mais atuar na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images via AFP)

Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

Noruega e Inglaterra já sabem todos os detalhes da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após a vitória da equipe de Harry Kane sobre o México, pelas oitavas de final.

continua após a publicidade

A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável