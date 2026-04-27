John Kennedy cita Fred 'professor' e explica golaço pelo Fluminense: 'Nem pensei'

Após o apito final da vitória do Fluminense contra a Chapecoense, John Kennedy explicou como foi o lance do seu gol na partida. O camisa nove saiu do banco para acertar uma bomba de esquerda sem chances para o goleiro Anderson, que vivia noite inspirada no Maracanã.

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— Quando eu vi a bola vindo aqui, veio perfeita, mano. O passe do Alisson foi perfeito, e eu nem pensei em outra coisa, só pensei em finalizar mesmo. Dar a chapadinha, caixa, e sair para comemorar. Tem que estar preparado para tudo que acontece no jogo. Era o dia dele (goleiro da Chapecoense). Ele pegou muito, foi muito bem na partida. Mas no dia a dia tem um Fábio lá no treino, treinando contra o Fábio, então você acaba se exigindo um pouco mais. Acabei tirando um pouco mais do goleiro e saiu o gol ali — disse em entrevista à "Cazé TV".

Durante a entrevista, a finalização de JK foi comparada a de Fred. Antes de responder sobre a batida, o jogador chamou o ídolo tricolor de "professor". Fred e John Kennedy jogaram juntos no Fluminense em 2020 e 2021.

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— Eu estou vendo uma nova fase. Estou muito bem. Estou muito feliz também aqui no Fluminense. A confiança a cada dia vem se aumentando. Que esse ano eu possa alcançar voos maiores, ser artilheiro de algum torneio, de algum campeonato aqui no Fluminense, ser campeão, óbvio. Eu vou continuar treinando para essa fase ficar cada vez melhor, continuar fazendo meus gols. Não importa se vai ser entrar jogando, na reserva, você tem que estar preparado — concluiu John, artilheiro do Tricolor na temporada.

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Fluminense x Chapecoense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

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Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

John Kennedy e Guga comemoram gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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