A 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026 começa nesta semana, entre os dias 28 e 30 de abril, e marca um momento crucial da competição. Com metade dos jogos já disputados, os confrontos passam a ter peso direto na briga por classificação às oitavas de final, aumentando a pressão principalmente para quem ainda não se firmou na parte de cima de seus grupos

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Confira os jogos dos brasileiros na Libertadores

Cruzeiro x Boca Juniors

📆 Data e horário: terça-feira 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão (MG)

👁️ Onde assistir: Disney+ e ESPN

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Abrindo a rodada para os Brasileiros na Libertadores, o Cruzeiro enfrenta o líder do seu grupo, o Boca Juniors (ARG) está 100% na competição, e vem de uma goleada na última rodada contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 3 a 0. O time mineiro é o terceiro colocado do grupo, com 3 pontos somados, após vencer a estreia fora de casa e em sequência perder no Mineirão para a Universidad Católica (CHI). Uma vitória contra o time argentino pode dar ao Cruzeiro a liderança do grupo, caso a Universidad Católica não vença sua partida.

📊Classificação Grupo D

1° - Boca Juniors (ARG) - 6 pontos

2° - Universidad Católica (CHI) - 3 pontos

3° - Cruzeiro - 3 pontos

4° - Barcelona de Guayaquil (EQU) - 0 pontos

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Mirassol x Always Ready

📆 Data e horário: quarta-feira 29 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia (SP)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O estreante na competição, Mirassol tenta se manter competitivo em um grupo equilibrado e encara o último colocado do grupo. O Always Ready (BOL), ainda não pontuou nessa Libertadores, além de ser a única equipe que ainda não marcou gols até o momento no Grupo G. A vitória neste confronto é muito importante para o time brasileiro, que busca se distanciar do terceiro colocado, Lanús (ARG) , que enfrenta o até então líder, LDU (EQU). Em caso de derrota, o Mirassol pode ir para a próxima rodada na lanterna do grupo.

📊Classificação Grupo G

1° - LDU (EQU) - 6 pontos

2° - Mirassol - 3 pontos

3° - Lanús (ARG) - 3 pontos

4° - Always Ready (BOL) - 0 pontos

Cerro Porteño x Palmeiras

📆 Data e horário: quarta-feira 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio General Pablo Rojas (PAR)

👁️ Onde assistir: Disney+ e ESPN

O Palmeiras visita o Cerro Porteño (PAR), no Paraguai na quarta-feira. Líder do grupo com quatro pontos, após empatar na estreia na Colômbia e vencer na sequência, o Verdão entra em campo em um confronto direto que vale a liderança, já que os paraguaios venceram na última partida, e aparecem em terceiro colocado com somente um ponto a menos que o time brasileiro.

📊Classificação Grupo F

1° - Palmeiras - 4 pontos

2° - Sporting Cristal (PER) - 3 pontos

3° - Cerro Porteño (PAR) - 3 pontos

4° - Junior Barranquilla (COL) - 1 pontos

Estudiantes x Flamengo

📆 Data e horário: quarta-feira 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ciudad de La Plata (ARG)

👁️ Onde assistir: Globo e Paramount+

O Flamengo chega na liderança e ainda invicto, enquanto o Estudiantes (ARG) aparece logo atrás na tabela com quatro pontos. O confronto é direto pela ponta do grupo e pode deixar um dos dois em situação muito confortável para encaminhar a classificação. Os times se reencontram pela primeira vez desde as quartas de final da Libertadores 2025, onde o Rubro-Negro eliminou a equipe argentina nos pênaltis em La Plata.

📊Classificação Grupo A

1° - Flamengo - 6 pontos

2° - Estudiantes de La Plata (ARG) - 4 pontos

3° - Independiente Medellín (COL) - 1 ponto

4° - Cusco (PER) - 0 pontos

Bolívar x Fluminense

📆 Data e horário: quinta-feira 30 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hernando Siles (BOL)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O Fluminense vive um momento delicado na Libertadores, após o empate na primeira rodada, e a derrota de virada, contra o Independiente Rivadavia (ARG) dentro do Maracanã, no último jogo, o time ocupa a lanterna do grupo. O confronto contra o Bolívar é crucial para o Tricolor, que busca recuperar a confiança e se manter vivo na competição.

📊Classificação Grupo C

1° - Independiente Rivadavia (ARG) - 6 pontos

2° - Deportivo La Guaira (VEN) - 2 pontos

3° - Bolívar (BOL) - 1 ponto

4° - FLuminense - 1 ponto

Corinthians x Peñarol

📆 Data e horário: quinta-feira 30 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Quimica Arena (SP)

👁️ Onde assistir: Paramount+

Fechando a rodada dos brasileiros na Libertadores, o Corinthians, chega na liderança do Grupo E, depois de vencer os dois primeiros jogos. O adversário do Timão, o Peñarol (URU), ainda não sabe o que é vencer nessa edição, empatou na estreia contra o Santa Fe (COL), e perdeu dentro de casa para o Platense (ARG) no segundo jogo. Uma vitória neste confronto, pode deixar o Corinthians em uma situação muito confortável na competição, encaminhando praticamente a classificação.

📊Classificação Grupo E

1° - Corinthians - 6 pontos

2° - Platense (ARG) - 3 pontos

3° - Peñarol (URU) - 1 ponto

4° - Santa Fe (COL) - 1 ponto

Outros confrontos importantes

Lanús (ARG) x LDU (EQU) - Grupo G

No grupo do Mirassol, a LDU vai até a argentina, para enfrentar o Lanús, o time equatoriano está 100% na competição, e ocupa a liderança do grupo. Logo atrás em segundo lugar, o Mirassol assiste esse confronto dos seus rivais, dependendo do resultado, o time brasileiro pode aproveitar a rodada para se distanciar do terceiro colocado, ou se aproximar do líder.

Independiente Medellín (COL) x Cusco (PER) - Grupo A

Outro jogo importante, é o duelo entre Independiente Medellín e Cusco FC, que acontece na chave do Flamengo. As equipes ocupam as últimas posições do grupo e entram pressionadas, já que um novo tropeço pode complicar de vez as chances de classificação. Caso o Rubro-Negro vença sua partida, um empate neste confronto deixaria o time da Gávea a um passo da classificação.

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