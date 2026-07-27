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São Paulo observa negociação de cria de Cotia e pode lucrar com transferência

Jogador foi revelado na base do São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/07/2026 15:23
Atualizado há 1 minutos
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Juan com a camisa do São Paulo
Juan está na Europa há anos e pode negociar com outra equipe (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

O São Paulo pode voltar a faturar com uma negociação envolvendo uma cria de Cotia. O atacante Juan Santos, revelado nas categorias de base do clube, está próximo de trocar o Göztepe, da Turquia, pelo CSKA Moscou. As conversas entre as equipes estão em estágio avançado, e o desfecho pode render uma quantia aos cofres tricolores.

Juan foi vendido pelo São Paulo em agosto de 2024 ao Southampton, da Inglaterra, por 900 mil euros (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época). Logo após a contratação, o clube inglês emprestou o atacante ao Göztepe, onde o brasileiro passou a atuar no futebol turco.

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Juan-São-Paulo-Santos
Juan com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões

No acordo firmado entre São Paulo e Southampton, o Tricolor manteve um percentual de mais-valia em uma futura negociação. Na prática, caso o jogador seja vendido por um valor superior ao pago pelos ingleses em 2024, o clube paulista terá direito a uma porcentagem sobre o lucro obtido na operação.

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Quem é Juan, ex-São Paulo?

Revelado em Cotia, Juan integrou o elenco profissional do São Paulo entre 2022 e 2024. Ao todo, disputou 81 partidas, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências. Além dos números, fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

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Caso a transferência para o CSKA Moscou seja confirmada, o São Paulo acompanhará a conclusão da operação de perto, já que a negociação pode representar uma nova receita para o clube sem a necessidade de envolver atletas do elenco atual.

O São Paulo enfrenta dificuldades para atingir a meta de R$ 180 milhões em vendas de jogadores prevista no orçamento de 2026, tendo arrecadado apenas cerca de R$ 23 milhões até julho.

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