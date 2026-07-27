Besiktas faz proposta por Léo Pereira, e Flamengo avalia futuro do zagueiro
Rubro-Negro recebe a primeira proposta oficial pelo camisa 4 nesta janela
O Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos do zagueiro. A diretoria rubro-negra analisa os números. O interesse do clube turco já era conhecido e evoluiu para uma proposta formal nesta semana.
Esta é a primeira oferta concreta que chega ao Flamengo pelo defensor desde a abertura da janela. Nos últimos dias, o nome de Léo Pereira também foi ligado ao Monaco, da França, mas a reportagem do Lance! apurou que o clube carioca não havia recebido qualquer proposta da equipe francesa.
Diretoria reconhece Léo Pereira como peça-chave
A tendência é que a diretoria analise cuidadosamente a investida. Embora o Flamengo reconheça a importância de realizar vendas para equilibrar as contas e reforçar o caixa, o clube trata Léo Pereira como uma peça importante do elenco comandado por Leonardo Jardim. Recentemente, a direção já havia sinalizado que não pretende facilitar a saída de titulares nesta janela.
A possível negociação, publicada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!, acontece justamente em um momento de destaque do camisa do defensor. No domingo, Léo Pereira marcou o gol do Flamengo no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado frustrante para o Rubro-Negro, o zagueiro, que esteve na Copa do Mundo com a Seleção, voltou a demonstrar sua importância também no setor ofensivo.
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