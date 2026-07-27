Dorival Júnior abre o jogo sobre papel do Morumbis nos resultados do São Paulo
Tricolor enfrentou o Flamengo neste domingo (26)
Dorival Júnior foi direto sobre o São Paulo estar perdendo chances de atuar no Morumbis em jogos como mandante nesta temporada. O time tem lidado com essa questão por conta dos calendários de shows que acompanham o estádio.
Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o treinador lembrou o aproveitamento de 75% que teve em sua última passagem pelo clube atuando em casa e afirmou que a ausência do estádio em parte da temporada aumenta o grau de dificuldade da equipe. Apesar do cenário, ressaltou que o elenco precisa se adaptar e encontrar soluções para manter o desempenho.
Na última rodada, contra o Athletico, o São Paulo precisou mandar o jogo em Bragança Paulista. Agora, ficará mais 13 dias sem jogos. Ou seja, mais tempo no qual a torcida não tem contato com o Morumbis.
- Na minha última passagem pelo São Paulo, nós tivemos 75% de aproveitamento dentro do Morumbi. Então eu acho que isso explica o nível de dificuldade que nós teremos não tendo o Morumbi na totalidade dos jogos. É uma situação que já está colocada, nós temos que entender e procurar encontrar soluções. Seria muito importante, não tenho dúvidas disso - disse.
➡️ Flamengo abre o placar no Maracanã, mas São Paulo busca empate pelo Brasileirão
No dia 8 de agosto, encara o Grêmio fora de casa. Seu retorno ao Morumbis deve acontecer somente dia 15, contra o Coritiba.
Como foi o jogo do São Paulo?
Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Léo Pereira abriu o placar para os rubro-negros, enquanto Calleri, que não balançava a rede desde abril, marcou pelos tricolores. Na reta final da partida, Samuel Lino estufou a rede, mas o VAR indicou impedimento, com o semiautomático, na jogada.
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