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ANÁLISE: Cruzeiro sente ausência de Matheus Pereira e repete erros

O camisa 10 esteve suspenso no jogo contra o Botafogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/07/2026 06:15
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Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão
Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Adversário contra o qual tinha vantagem no histórico recente, o Botafogo, tirou seis pontos da Raposa nesta edição do Brasileirão. No Mineirão, no último domingo (26), o Cruzeiro sentiu muito a ausência de Matheus Pereira, mas perdeu a partida contra os cariocas por repetir erros do passado.

Assim como em 27,8% dos gols sofridos pelo Cabuloso com Artur Jorge, o escanteio foi o vilão de um time que teve as armas no Gigante da Pampulha, mas não foi letal e acabou derrubado por um adversário certeiro.

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Como ausência de Matheus Pereira interferiu no jogo do Cruzeiro?

Sem Matheus Pereira, o Cruzeiro atuou com quatro atacantes de origem no time titular e dois volantes. Contudo, teoricamente o espaço deixado pelo camisa 10 foi ocupado por Bruno Rodrigues. Entretanto, o 9 não tem muitas características semelhantes às do meia.

Enquanto Matheus Pereira domina a intermediária (zonas 13, 14 e 15) distribuindo passes e ditando o ritmo da equipe, Bruno Rodrigues atuou na intermediária, mas recuando bastante para a esquerda (posição de origem) e pisando mais na área.

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Quem teve posicionamento mais parecido com o camisa 10 foi Matheus Henrique, que voltou a atuar como segundo volante. Porém, o camisa 7 jogou um pouco mais recuado, mais perto do meio do campo, realizando passes mais horizontais que verticais. Com isso, os laterais foram os jogadores que mais buscaram bolas verticais, facilitando para a defesa, já que o Cruzeiro não tem bom desempenho em bolas longas.

Partida abaixo do esperado de Kaio Jorge

A defesa do Botafogo soube lidar bem com Kaio Jorge no ataque, tentando induzir o camisa 19 aos cantos do campo. Ainda assim, o atacante foi acionado e teve até mais chances que o habitual. Ele finalizou cinco vezes, mas acertou apenas uma no gol (um cabeceio nos acréscimos).

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O centroavante teve a chance que queria aos 23 minutos em um lance que mostrou a falta que Matheus Pereira faz. Marquinhos roubou a bola no meio de campo, titubeou para acionar o atacante, mas acertou o passe. Marcado, Kaio Jorge avançou e chutou com o pé direito à esquerda do gol. Essa foi a melhor oportunidade do duelo.

Matheus Henrique ocupou região parecida com a de Matheus Pereira em Cruzeiro x Botafogo
Matheus Henrique ocupou região parecida com a de Matheus Pereira em Cruzeiro x Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Erro repetido

Como citado acima, o Cruzeiro sofreu novamente com a bola parada. 38,9% dos gols sofridos pela Raposa com Artur Jorge foram em bolas paradas. No domingo, o time sofreu quando Justino subiu nas costas de Rojas e abriu o placar aos 41 minutos.

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Opções de Artur Jorge

Com uma equipe desfalcada e perdendo por mais de 45 minutos, Artur Jorge apostou no esquema montado para o duelo mesmo com as adversidades. Levando em conta as posições de origem de cada jogador, o Cruzeiro atuou em um 4-2-4, com dois volantes, dois pontas, um centroavante e um segundo atacante.

Entre os jogadores profissionais, o treinador tinha poucas alternativas para manter seu esquema de jogo. Porém, se quisesse preservar as características, teria a opção de utilizar Felipe Morais.

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Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro para o Botafogo
Artur Jorge, do Cruzeiro, em entrevista coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– E quando me perguntam objetivamente sobre as opções dos jogadores mais jovens em um jogo como este, não me parece ser a melhor escolha colocar um jovem atleta em uma situação que pode ser arriscada dependendo da forma como ele entra em campo. Jogadores que, eu acredito totalmente, entendi que hoje, dentro das opções tomadas, são valiosas para mim, mas que, ao seu tempo, como sempre disse a vocês, no momento certo, vão ter a sua oportunidade – avaliou Artur Jorge em entrevista coletiva.

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