'Joias do Bairro' pedem passagem e se destacam com Franclim no Botafogo Glorioso venceu o Cruzeiro por 1 a 0 com gol do zagueiro Justino

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O Botafogo venceu, convenceu e teve mais uma vez participação decisiva das chamadas "Joias do Bairro" para bater o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Justino, principal nome das categorias de base dentre os recém-promovidos ao grupo comandado por Franclim Carvalho. Em um período de novo perfil de atletas no clube, vêm brilhando as estrelas dos jovens em formação no Alvinegro.

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Justino é destaque dentre os novos talentos que o Botafogo vai formando em suas equipes de formação. Desde o início do ano o jogador vinha buscando seu espaço e, após a saída de Alexander Barboza, se firmou no sistema defensivo ao lado de Nahuel Ferraresi.

Além do zagueiro, outra promessa da base alvinegra em alta é o volante Huguinho. Emprestado para o futebol belga em 2025, o meio-campista assumiu a vaga após a convocação de Danilo para a Seleção, tomou conta do setor e tem atuado como "pitbull" à frente da zaga.

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Botafogo com jovens talentos

Com a reformulação do elenco ao longo da temporada, Franclim vem contando cada dia mais com a integração com times sub-20 e sub-17. O reflexo disso aparece nas lista de relacionados para os jogos. Contra a Raposa, por exemplo, foram seis "Joias do Bairro" à disposição: o goleiro Cleber Lucas, Justino e Huguinho, e os atacantes Kadir, Kauan Toledo e Lucas Emanuel.

Huguinho em ação pelo Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O número foi maior contra o Vitória, com sete relacionados oriundos da base, e superior no retorno do Brasileirão, contra o Santos. Na vitória por 2 a 1, foram nove jogadores formados no Botafogo.

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Ao todo, os seguintes jogadores foram relacionados pelo técnico português: Cleber Lucas (goleiro), Kadu (lateral-direito), Justino, Herick (zagueiro sub-17), Victor Hugo (volante sub-17), Huguinho, Kadir, Kauan Toledo e Lucas Emanuel (atacante sub-17).

Nos três pontos conquistados no duelo com o Santos, os dois gols da vitória por 2 a 1 foram marcados por centroavantes "da casa". Lucas Emanuel abriu o placar no fim da primeira etapa, e Kadir, no último lance do jogo, deu números finais no Nilton Santos.

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Preparação

Com o resultado, o Glorioso subiu para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. A equipe, agora, descansa e se prepara visando o próximo compromisso, que será contra o Fluminense, apenas no dia 8 de agosto.