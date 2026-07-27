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Cruzeiro anuncia português como novo técnico do Sub-20

O profissional estava no Gil Vicente, de Portugal

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/07/2026 14:04
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Pedro Duarte sendo anunciado pelo Cruzeiro
Pedro Duarte sendo anunciado pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Dias depois de encerrar o ciclo de Mairon César, o Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (27), a contratação do português Pedro Duarte como novo técnico do Sub-20 da equipe.

O profissional de 46 anos chega ao clube com o objetivo prioritário de fortalecer a integração dos jovens com a equipe principal, com metodologia de trabalho, rotinas e modelo de jogo definidos pelo clube.

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– Foi um convite que, acima de tudo, me deixa muito feliz, por poder integrar um clube de muito prestígio como o Cruzeiro. Estou muito satisfeito, mas obviamente, muito consciente da exigência e da responsabilidade que tenho a partir de agora para trabalhar em um clube com a dimensão do Cruzeiro. Nos contatos que tive, as pessoas foram muito diretas naquilo que queriam para o meu trabalho, então o convite foi aceito de uma forma muito natural – disse o técnico português.

Pedro Duarte se apresentou ao elenco celeste na manhã desta segunda-feira e comandou as atividades na Toca da Raposa II.

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Quem é o novo técnico do Sub-20 do Cruzeiro?

Nascido em Braga, em Portugal, Pedro Duarte fez carreira no futebol de seu país. Passou pelas categorias de base do Braga, mas teve poucas oportunidades no time profissional. Posteriormente, encerrou sua trajetória dentro de campo pelo Dragões Sandinenses em 2005, aos 25 anos.

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O ex-atleta possui a Licença UEFA PRO, prestigiada certificação para treinadores no futebol europeu. À beira do campo, iniciou sua trajetória treinando as categorias de base do Arsenal Devasa. Em 2007, passou a comandar o Sub-13 do Braga.

Pedro Duarte, técnico português, em ação no Gil Vicente
Pedro Duarte, técnico português, em ação no Gil Vicente (Foto: Reprodução)

Permaneceram nessa função até 2015, quando se transferiu para o AF Braga. Em seguida, passou pelo Tianjin Teda, da China, mas voltou a Portugal após duas temporadas. Desde então, foi auxiliar no Covilhã, treinou o Maria da Fonte, Estoril, Académico de Viseu, Sanjoanense, OAF, Amora e estava no Sub-20 do Gil Vicente.

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