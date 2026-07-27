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Matheus Henrique analisa peso de ausência de Matheus Pereira em derrota do Cruzeiro

O meia foi um dos jogadores que tiveram a função de criar contra o Botafogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/07/2026 10:48
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Matheus Henrique na zona mista
Matheus Henrique na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

De volta à posição de segundo volante na partida do último domingo, Matheus Henrique falou sobre o peso da ausência de Matheus Pereira no confronto. Sem o camisa 10, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo atuando em casa.

– O Matheus todos sabem. É um jogador que precisa de uma bola. Mas isso não quer dizer que outros jogadores não possam atuar ali quando ele não estiver disponível. Hoje foram o Bruno e o Marquinhos, e tivemos chances. O Bruno criou uma oportunidade para o Marquinhos, que deixou o Kaio na frente do gol. A equipe que jogou hoje esteve determinada a conquistar os três pontos, mas infelizmente não conseguimos – avaliou o jogador.

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Apesar de serem citados pelo camisa 7 como opções criativas, Marquinhos e Bruno Rodrigues não foram os jogadores que mais deram passes no terço final, nem os que mais deram passes decisivos.

Cada um deu um passe decisivo, e o camisa 9 fez 23 passes no campo adversário, enquanto o ponta-direita fez 11. Matheus Henrique, inclusive, também deu um passe decisivo, mas com 43 passes no ataque.

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Matheus Henrique conduz bola no Mineirão
Matheus Henrique exerceu algumas funções de Matheus Pereira contra o Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x Botafogo

Botafogo  venceu o Cruzeiro  por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.

Com o resultado, as equipes inverteram suas posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27.

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Marquinhos e Telles disputam bola
Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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