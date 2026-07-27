Diretor do Vasco viaja à Argentina para tentar fechar contratação de Sosa Admar Lopes busca entrar em acordo com o Racing pelo volante

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Argentina com o objetivo de tentar concluir a contratação do volante Santiago Sosa, do Racing. A informação foi dada pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!. O Cruz-Maltino já chegou a um acordo com o jogador e, agora, concentra esforços para acertar os últimos detalhes da negociação com o clube argentino.

O principal entrave da operação é o valor da transferência em definitivo. Internamente, existe otimismo quanto ao desfecho da negociação, e a viagem do dirigente tem como objetivo concluir as tratativas para que o reforço seja anunciado nos próximos dias.

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A reformulação do meio-campo é tratada como prioridade pela diretoria. A avaliação é de que o desempenho abaixo do esperado na temporada passa, principalmente, pela falta de equilíbrio entre marcação, construção e intensidade no setor central.

Por isso, além de Santiago Sosa, o Vasco também negocia a contratação de Nelson Deossa, do Real Betis. O clube já acertou as bases salariais com ambos os jogadores e trabalha para chegar a um acordo com suas respectivas equipes.

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A ideia é formar um trio de meio-campo ao lado de Thiago Mendes, reunindo poder de marcação, qualidade na saída de bola e capacidade de controlar o ritmo das partidas, mesmo sem um meia clássico de criação. A expectativa da diretoria é que os reforços tenham impacto imediato no desempenho da equipe.

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Ataque também é alvo do Vasco na janela

Além do meio-campo, o Vasco segue atento ao mercado em busca de atacantes. Dois nomes estão no radar: Mehdi Taremi, do Olympiacos, da Grécia, e Lucho Rodríguez, do NEOM, da Arábia Saudita.

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Aos 34 anos, o atacante iraniano é um dos maiores ídolos recentes do Porto e foi capitão da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026. Com contrato com o Olympiacos até junho de 2027, o centroavante disputou 39 partidas na última temporada, marcou 16 gols e deu seis assistências.

Santiago Sosa em campo pelo Racing (Foto: Reprodução/X)

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A experiência internacional e o histórico como goleador fazem do iraniano um nome visto pela diretoria como capaz de elevar o nível do setor ofensivo, que convive com dificuldades ao longo da temporada.

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Outro jogador que interessa é Lucho Rodríguez. O uruguaio de 23 anos esteve na mira do Vasco quando defendia o Liverpool-URU, mas acabou sendo contratado pelo Bahia. Atualmente, pertence ao NEOM, da Arábia Saudita, onde tem contrato até 2030.

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O Cruz-Maltino tenta viabilizar a chegada do atacante por empréstimo. Além de atuar como centroavante, Lucho também joga pelos lados do campo, característica valorizada pela comissão técnica. Na última temporada, participou de 31 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências.

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