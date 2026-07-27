Calleri aumenta coleção de gols, quebra jejum e atinge marca contra o Flamengo
Jogador encerrou jejum de gols
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Se teve um nome por trás do empate do São Paulo diante do Flamengo, esse nome foi Jonathan Calleri. O centroavante encerrou um dos maiores jejuns de gols da carreira ao voltar a balançar as redes pela primeira vez desde 4 de abril, justamente em um momento decisivo.
Em um jogo bastante valorizado por Dorival Júnior e pela comissão técnica, o camisa 9 apareceu onde mais sabe: dentro da área. De cabeça, confirmou o velho mantra da torcida: "toca no Calleri que é gol". A partida era vista como uma virada de chave, e mesmo que a vitória não tenha vindo, o resultado agradou e foi interpretado com bons olhos.
Mais do que o gol, a atuação reforçou a confiança que o elenco deposita no atacante. Mesmo atravessando uma fase de baixa, Calleri mostrou novamente que costuma aparecer quando o time mais precisa.
O lance também simboliza o trabalho de recuperação de confiança conduzido por Dorival Júnior, que tem buscado resgatar o protagonismo de jogadores importantes do elenco. Inclusive, isso foi destacado na sua coletiva de imprensa, no Maracanã.
- O que precisa é você ter atitude, e atitude é o que ele tem mostrado. Por isso que eu gosto de falar, independentemente do resultado da luta. Ele se superou. Eu acho que ele tem uma força muito positiva em todo o contexto do campeonato e do resultado da luta. E hoje, com o cara de volta, ele está resolvendo os seus problemas e usando as soluções dele próprio, o que também possibilita que todos os companheiros possam servir. Eu acho que isso é um fator importante. A gente sai daqui com a sensação de que, aos poucos, essa evolução vai se mostrando. Lógico que ainda teremos muito trabalho para acelerar esse processo e potencializar esse desempenho dele - disse Dorival Júnior.
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Os números de Calleri na partida
Além do gol, contribuiu com um passe decisivo, o jogador apresentou participação ativa na construção das jogadas. Acertou 18 dos 27 passes tentados, com 67% de aproveitamento, sendo 13 certos no campo adversário. Defensivamente, também teve participação importante, com quatro contribuições, incluindo um desarme vencido e três cortes, mostrando presença tanto na saída de bola quanto na recomposição defensiva.
Com o gol marcado diante do Flamengo, Calleri igualou o clube carioca no topo da lista de equipes contra as quais mais balançou as redes na carreira. Agora, o atacante soma seis gols diante do Rubro-Negro, mesma marca alcançada contra Corinthians e Santos, os outros dois adversários que mais sofreram com o argentino ao longo da trajetória profissional.
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