logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Calleri aumenta coleção de gols, quebra jejum e atinge marca contra o Flamengo

Jogador encerrou jejum de gols

PorIzabella GiannolaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 07:12
Favorite o Lance! no Google
Calleri pelo São Paulo
Calleri foi destaque em empate do São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Se teve um nome por trás do empate do São Paulo diante do Flamengo, esse nome foi Jonathan Calleri. O centroavante encerrou um dos maiores jejuns de gols da carreira ao voltar a balançar as redes pela primeira vez desde 4 de abril, justamente em um momento decisivo.

Em um jogo bastante valorizado por Dorival Júnior e pela comissão técnica, o camisa 9 apareceu onde mais sabe: dentro da área. De cabeça, confirmou o velho mantra da torcida: "toca no Calleri que é gol". A partida era vista como uma virada de chave, e mesmo que a vitória não tenha vindo, o resultado agradou e foi interpretado com bons olhos.

continua após a publicidade

Mais do que o gol, a atuação reforçou a confiança que o elenco deposita no atacante. Mesmo atravessando uma fase de baixa, Calleri mostrou novamente que costuma aparecer quando o time mais precisa.

O lance também simboliza o trabalho de recuperação de confiança conduzido por Dorival Júnior, que tem buscado resgatar o protagonismo de jogadores importantes do elenco. Inclusive, isso foi destacado na sua coletiva de imprensa, no Maracanã.

continua após a publicidade

- O que precisa é você ter atitude, e atitude é o que ele tem mostrado. Por isso que eu gosto de falar, independentemente do resultado da luta. Ele se superou. Eu acho que ele tem uma força muito positiva em todo o contexto do campeonato e do resultado da luta. E hoje, com o cara de volta, ele está resolvendo os seus problemas e usando as soluções dele próprio, o que também possibilita que todos os companheiros possam servir. Eu acho que isso é um fator importante. A gente sai daqui com a sensação de que, aos poucos, essa evolução vai se mostrando. Lógico que ainda teremos muito trabalho para acelerar esse processo e potencializar esse desempenho dele - disse Dorival Júnior.

➡️ Flamengo abre o placar no Maracanã, mas São Paulo busca empate pelo Brasileirão

Calleri com a camisa do São Paulo
Calleri foi o autor do gol do São Paulo contra o Flamengo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Os números de Calleri na partida

Além do gol, contribuiu com um passe decisivo, o jogador apresentou participação ativa na construção das jogadas. Acertou 18 dos 27 passes tentados, com 67% de aproveitamento, sendo 13 certos no campo adversário. Defensivamente, também teve participação importante, com quatro contribuições, incluindo um desarme vencido e três cortes, mostrando presença tanto na saída de bola quanto na recomposição defensiva.

continua após a publicidade

Com o gol marcado diante do Flamengo, Calleri igualou o clube carioca no topo da lista de equipes contra as quais mais balançou as redes na carreira. Agora, o atacante soma seis gols diante do Rubro-Negro, mesma marca alcançada contra Corinthians e Santos, os outros dois adversários que mais sofreram com o argentino ao longo da trajetória profissional.

Tudo sobre
Sugerida para você!
PC Oliveira concordou com a arbitragem em Palmeiras x Bragantino (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em Flamengo x São Paulo

Há 19 minutos
Rafael goleiro do São Paulo

São Paulo

Rafael admite crise no São Paulo e pede união para tirar clube da situação

Há 8 horas
Impedimento semiautomático anulou gol do Flamengo

Fora de Campo

Impedimento semiautomático contra o Flamengo divide opiniões

Há 8 horas
Dorival Jr na partida entre Flamengo e São Paulo

São Paulo

Dorival aponta crise e cita 'um dos momentos mais negativos' do São Paulo

Há 9 horas
Daronco em Flamengo x São Paulo

Fora de Campo

Decisão de Daronco em Flamengo x São Paulo causa revolta: 'Óbvio'

Há 10 horas
Leo Pereira correndo ao lado de Luciano em Flamengo x São Paulo

São Paulo

Erros persistem, mas São Paulo tem resultado ameno contra o Flamengo

Há 10 horas
Mais LANCE!
Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão

Flamengo abre o placar no Maracanã, mas São Paulo busca empate pelo Brasileirão

Leo Pereira correndo ao lado de Luciano em Flamengo x São Paulo

Veja os gols do empate entre Flamengo e São Paulo no Brasileirão

Dorival Júnior - São Paulo

São Paulo tem novidades para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Arrascaeta em Flamengo x São Paulo

Flamengo x São Paulo e o espelho invertido: como os rivais trocaram de lugar

Borges comemora seu show na vitória do São Paulo

Flamengo 2 x 4 São Paulo no Brasileirão 2008: show de Borges no Maracanã rumo ao tri

Bobadilla do São Paulo

Escalação do São Paulo: Bobadilla vira desfalque contra o Flamengo

Marcos Antonio com a camisa do São Paulo

São Paulo desembarca no Rio de Janeiro com novidades; veja vídeo

Onde assistir de Flamengo x São Paulo

Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Imagem de Cotia vista por cima com lagos, verde e locais de treinamento

CT da base do São Paulo entra na lista da Fifa para Copa Feminina

Pacaembu após reformas

São Paulo pode mandar jogos no Pacaembu? Entenda o cenário

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Bandeirinha do São Paulo

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado