Veja gol em Bragantino x Palmeiras: Flaco López abre o placar

O Palmeiras abriu o placar diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol saiu dos pés de Flaco López aos 20 minutos da primeira etapa.

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Sosa recebe a ligação direita na ponta direita, dominando com a cabeça, vai caindo no gramado e ainda consegue rolar a bola para o meio da área com precisão para Flaco López chegar e acertar uma bela finalização para fazer 1 a 0.

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Veja o gol:

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Para esta partida, o Palmeiras terá dois desfalques importantes: o zagueiro Murilo, expulso na última partida e cumprirá suspensão automática, e o centroavante Vitor Roque, que passará por cirurgia no tornozelo esquerdo nos próximos dias e só deve retornar aos gramados após a Copa do Mundo.

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Para essas duas vagas, os escolhidos foram Bruno Fuchs, que fará dupla de zaga com Gustavo Gómez, e Ramón Sosa, que seguirá no ataque ao lado do argentino e artilheiro Flaco López. Sendo assim, a base titular do Palmeiras será mantida.

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Palmeiras abriu o placar diante do Bragantino. (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

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