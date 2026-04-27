O atacante Ciel segue desafiando o tempo e consolidando um feito raro no futebol mundial. Aos 44 anos, o jogador se mantém como o maior artilheiro do mundo entre atletas com mais de 40 anos, com 65 gols marcados desde que atingiu essa idade.

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O número coloca o brasileiro à frente de nomes de peso do cenário internacional, como Cristiano Ronaldo, Roque Santa Cruz e Nenê.

Marca histórica foi ampliada no fim de semana

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A marca foi ampliada no último domingo (26), quando Ciel marcou na vitória do Ferroviário por 2 a 0 sobre o Atlético Cearense, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O gol também representou outro feito relevante: o atacante chegou aos 50 gols com a camisa do Ferroviário, clube onde vive mais uma passagem na carreira.

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Após a partida, o jogador destacou que o desempenho em alto nível aos 44 anos está diretamente ligado à rotina de cuidados fora de campo.

— Fico muito feliz por chegar em um momento tão importante da minha carreira com esses números. É uma motivação muito grande chegar a essas marcas, ainda mais com a camisa do Ferroviário, que sempre apoiou o meu retorno — disse o atacante.

Ciel em anuncio do Ferroviário (Foto: Divulgação)

Para seguir atuando em alto nível, o jogador destacou a rotina de cuidados fora de campo:

— Tenho um prazer muito grande e levo muito a sério minha carreira. O jogador, por si só, já abre mão de vários momentos com a família para exercer a sua profissão e comigo não é diferente. Faço pilates, tratamentos específicos, boa alimentação e não abro mão de uma boa noite de sono — afirmou Ciel.

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O que vem por aí para o Ferroviário?

O Ferroviário volta a campo na próxima quarta-feira (29), pela Copa do Nordeste, em um duelo contra o ABC. O time ainda sonha com a classificação para o mata-mata, em terceiro do Grupo C, o Ferrão precisa vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Ceará.

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