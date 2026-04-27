Fellipe Bastos analisa negociação de Atlético-MG com o Hulk e dispara: 'Falta de respeito'

O Atlético-MG informou por meio de nota oficial no último domingo (26), que Hulk não seria relacionado para a partida contra o Flamengo, que terminou em 4 a 0 para o Rubro-Negro, após receber sondagem de outro clube brasileiro. De acordo com a apuração do Lance!, a sondagem seria do Fluminense, clube carioca que já teria tentado contratar o atacante na última temporada.

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Durante o Seleção Sportv, Fellipe Bastos analisou a sondagem e posicionamento do clube mineiro em relação ao Hulk, que é considerado um ídolo atleticano.

— E o meu destaque vai para a falta de respeito do Atlético-MG com o Hulk. Eu, como ex-atleta, sei que muitas coisas podem acontecer. Ídolo pode ir, pode vir, isso faz parte do futebol. Mas a falta de sensibilidade que tiveram ontem me deixou perplexo. Se o clube já estava em conversas com outros interessados, por que expor o jogador ao constrangimento de ir ao estádio, ao vestiário, e só lá comunicar que ele não entraria em campo? Para mim, isso é falta de respeito. E não pode acontecer com nenhum atleta, ainda mais com alguém identificado com o clube e que conquistou títulos importantes. Uma saída que já vinha se desenhando poderia ter sido tratada com muito mais cuidado e carinho.

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O atacante atleticano já disputou 12 partidas nesta edição de Campeonato Brasileiro. Assim, caso entrasse em campo diante do Rubro-Negro, neste domingo, não poderia concretizar qualquer transferência para outro clube da Série A.

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Confira a nota do Atlético-MG sobre a ausência de Hulk contra o Flamengo

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro. Diante do interesse, o jogador foi liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência nesta janela de meio de temporada.

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A decisão foi tomada em comum acordo, visando dar tranquilidade ao atleta e ao clube neste momento de definição.

Internamente, o entendimento é de que a situação será conduzida com cautela nos próximos dias, até que haja um desfecho sobre o futuro do jogador."

Hulk já havia dado sinais de uma possível saída após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no jogo de ida da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador afirmou que, em conversas com a diretoria, existe a possibilidade de sua saída acontecer ainda em 2026.

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Hulk, desfalque contra o Flamengo, em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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