CRB acerta contratação de lateral destaque da Copinha

O CRB fechou a contratação do lateral-direito João Pedro, conhecido como Pin, um dos nomes que ganharam visibilidade na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador, de 18 anos, chega ao clube alagoano após se destacar com a camisa do Guarani e assinou contrato válido até janeiro de 2027.

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Revelado nas categorias de base, Pin estava no Guarani desde o sub-17 e também acumula passagens pelas bases de Vasco e Boavista. Na Copinha, chamou atenção pelo desempenho consistente, sobretudo na partida em que sua equipe eliminou o Corinthians, resultado que ajudou a colocá-lo no radar de clubes do futebol brasileiro.

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No CRB, o lateral chega como aposta para o futuro, mas já inserido em um planejamento de transição ao elenco principal. Apesar de ainda ter idade para disputar competições de base, a ideia é que o jogador seja acompanhado de perto pela comissão técnica profissional ao longo da temporada.

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Dentro de campo, Pin se destaca pela qualidade no apoio ofensivo, principalmente nas bolas paradas, além da regularidade defensiva, características consideradas importantes pelo departamento de futebol do clube alagoano.

João Pin atuando pelo Guarani (Foto: Divulgação)

Sobre a campanha recente na Copinha, o lateral também valorizou o desempenho e projetou a sequência da carreira:

— Venho de uma Copinha muito positiva, onde conseguimos uma grande classificação diante de uma das principais equipes da competição. Agora, é seguir trabalhando forte para conquistar o meu espaço aqui no Galo da Praia — afirmou o jogador.

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A contratação reforça a estratégia do CRB de investir em jovens talentos com potencial de desenvolvimento, e também valorização no mercado.

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