Jonathan Jesus fala sobre jogo 'brigado' contra o Boca

Zagueiro titular dos últimos jogos do Cruzeiro, Jonathan Jesus ressaltou após a vitória contra o Boca Juniors por 1 a 0 a 'cabeça no lugar' que o time teve contra um rival que abusou das faltas.

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– A gente sabia que seria um jogo truncado, difícil. Muito importante ter a cabeça no lugar, dividir firme. Mas com todo mérito, com a camisa do Cruzeiro, nós jogadores soubemos atuar. Mas o mais importante é sair com essa vitória – disse Jonathan Jesus na zona mista.

– Muito importante jogar ao lado do Fabrício, multicampeão. Venho tirado o máximo dele, aprendendo muito. Muito bom jogar ao lado dele – ressaltou o zagueiro sobre sua relação com o companheiro de defesa.

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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