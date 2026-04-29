A fase de grupos da Copa do Nordeste chega ao fim nesta quarta-feira (29), com uma rodada cheia e decisiva. Serão dez jogos disputados às 21h30 (de Brasília), definindo os oito classificados para o mata-mata da competição organizada pela CBF.

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Até aqui, apenas o Sport, líder do Grupo C com 12 pontos, já garantiu vaga antecipada. As outras sete seguem em aberto, com disputas acirradas em todos os grupos.

Confira a situação dos grupos:

No Grupo A, Vitória, ASA, Sousa e Fluminense-PI brigam pelas vagas. No Grupo B, a situação é ainda mais embolada, com todos os clubes vivos, o Confiança lidera, seguido por Juazeirense, Botafogo-PB, Piauí e CRB. Já no Grupo C, Ceará, Ferroviário e América-RN disputam a segunda vaga. No Grupo D, ABC, Retrô e Fortaleza chegam empatados na briga pela classificação.

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Bahia foi campeão da última edição da Copa de Nordeste (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Confira os jogos da rodada na Copa do Nordeste:

Juazeirense x ASA - Carneirão (BA)

CRB x Sousa - Rei Pelé

Botafogo-PB x Fluminense-PI - Almeidão

Confiança x Vitória - Batistão

Piauí x Itabaiana - Albertão

Fortaleza x Sport - Castelão

Retrô x América-RN - Ilha do Retiro

ABC x Ferroviário - Arena das Dunas

Maranhão x Ceará - Castelão (MA)

Jacuipense x Imperatriz - Arena Cajueiro (BA)

Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. Além da classificação, os clubes também brigam por melhores campanhas para decidir em casa no mata-mata. A expectativa é de uma rodada movimentada, com mudanças na tabela até os minutos finais.

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