Copa do Nordeste define classificados ao mata-mata em rodada decisiva nesta quarta
Dez jogos simultâneos encerram fase de grupos
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A fase de grupos da Copa do Nordeste chega ao fim nesta quarta-feira (29), com uma rodada cheia e decisiva. Serão dez jogos disputados às 21h30 (de Brasília), definindo os oito classificados para o mata-mata da competição organizada pela CBF.
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Até aqui, apenas o Sport, líder do Grupo C com 12 pontos, já garantiu vaga antecipada. As outras sete seguem em aberto, com disputas acirradas em todos os grupos.
Confira a situação dos grupos:
No Grupo A, Vitória, ASA, Sousa e Fluminense-PI brigam pelas vagas. No Grupo B, a situação é ainda mais embolada, com todos os clubes vivos, o Confiança lidera, seguido por Juazeirense, Botafogo-PB, Piauí e CRB. Já no Grupo C, Ceará, Ferroviário e América-RN disputam a segunda vaga. No Grupo D, ABC, Retrô e Fortaleza chegam empatados na briga pela classificação.
Confira os jogos da rodada na Copa do Nordeste:
Juazeirense x ASA - Carneirão (BA)
CRB x Sousa - Rei Pelé
Botafogo-PB x Fluminense-PI - Almeidão
Confiança x Vitória - Batistão
Piauí x Itabaiana - Albertão
Fortaleza x Sport - Castelão
Retrô x América-RN - Ilha do Retiro
ABC x Ferroviário - Arena das Dunas
Maranhão x Ceará - Castelão (MA)
Jacuipense x Imperatriz - Arena Cajueiro (BA)
Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. Além da classificação, os clubes também brigam por melhores campanhas para decidir em casa no mata-mata. A expectativa é de uma rodada movimentada, com mudanças na tabela até os minutos finais.
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