Sport renova com MDNE e amplia patrocínio no uniforme

O Sport deu mais um passo importante na valorização de seus ativos comerciais ao anunciar a renovação do patrocínio com o grupo MDNE. O novo acordo amplia a presença das marcas parceiras no uniforme rubro-negro e reforça a estratégia do clube de fortalecer suas receitas por meio de propriedades comerciais.

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A principal novidade é a inclusão das marcas Moura Dubeux e Mood nas mangas da camisa do Leão. A mudança marca uma evolução na parceria de longo prazo entre o clube pernambucano e o grupo empresarial, agora com maior visibilidade e diversificação de exposição.

A nova configuração do uniforme estreia no confronto contra o Avaí, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. Além da alteração nas mangas, o clube também reposicionou a marca Zro Bank, que deixa o espaço anterior e passa a ocupar a região da omoplata da camisa.

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Equipe de Recife disputa a Série B em 2026 (Foto: Paulo Paiva/Sport)

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Segundo Henrique Aguiar, diretor de Marketing e Negócios do Sport, a renovação simboliza o sucesso da relação entre as partes. Ele destaca que a ampliação do espaço publicitário, agora com a entrada da Mood ao lado da Moura Dubeux, reforça o peso das marcas envolvidas e valida o trabalho do clube na valorização de seus ativos.

- O grupo MDNE é um parceiro histórico do Sport e a renovação deste vínculo comprova o sucesso da nossa relação comercial. A ampliação do espaço no uniforme, agora com a presença também da Mood, além da Moura Dubeux, para as nossas mangas, representa a união de marcas com peso nacional e chancela o trabalho de valorização que temos feito com as nossas propriedades. É uma parceria de ganhos reais para ambas as partes.

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Do lado do grupo MDNE, a diretora Eduarda Dubeux ressaltou o papel estratégico da parceria. Para ela, a presença no uniforme do Sport permite uma conexão direta com um público amplo e engajado, além de fortalecer o posicionamento das marcas no cenário nacional.

- A renovação com o Sport reforça a estratégia da MDNE de estar presente com suas marcas em plataformas que geram conexão real com as pessoas. O Clube é uma referência nacional, com uma torcida extremamente relevante, e essa visibilidade contribui diretamente para o fortalecimento das nossas marcas. A entrada da Mood, além da Moura Dubeux, amplia esse alcance e nos permite dialogar com diferentes perfis de público.