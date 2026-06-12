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Textor cobra mais de R$ 2 bilhões do presidente do Botafogo por indenização

Empresário estadunidense incluiu mandatário do social e Carlos Augusto Montenegro em ação nos EUA

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:20
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John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

John Textor já caminha separado da SAF do Botafogo e fez nova movimentação na Justiça dos Estados Unidos. Desta vez, nesta sexta-feira (12), incluiu no processo que move contra a Eagle Football os nomes de João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo Social, e Carlos Augusto Montenegro, ex-mandatário, cobrando indenização que supera os R$ 2 bilhões por indenização.

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    A ação original do empresário busca reconhecimento das ações da SAF como sua propriedade, não da Eagle. Textor alega que a empresa não transferiu os valores, que chega amanhã a 24 milhões de dólares, previstos na assinatura das ações do Gloroso, o que não teria concluído a venda. Assim, o estadunidense alega que segue sendo dono dos 90%.

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    John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Textor acusa João Paulo Magalhães Lins e Carlos Augusto Montenegro de agirem para tirá-lo do comando da SAF, interferindo ilicitamente quanto aos seus direitos econômicos. A informação é do "ge" e foi confirmada pela reportagem do Lance!.

    Uma das bases são as reuniões que João Paulo, como presidente do Social, teve com representantes da Eagle e da GDA Luma, com quem o clube assinou contrato vinculante para transferência dos 90% da SAF. A empresa é liderada por Gabriel de Alba, que já falou como novo dono do Alvinegro na última semana.

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