Gabigol marca e está a um gol de alcançar recorde histórico

Autor do gol de empate do Santos contra o San Lorenzo, na última terça (28), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, Gabigol chegou a marca de 35 gols em torneios sul-americanos. Agora o atacante está a dois gols de se tornar o brasileiro que mais marcou em competições do continente.

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Brasileiro com mais gols na história da Libertadores, com 31 gols, Gabriel Barbosa está agora a um gol de igualar o recorde de Luizão, jogador brasileiro com mais gols marcados em competições de clubes da América do Sul – fez 36 em 61 jogos. Na lista dos top-10, estão ainda outros três jogadores em atividade: Pedro e Bruno Henrique (Flamengo), disputando a Libertadores este ano, e Rony companheiro de Gabriel no Santos.

Veja lista dos maiores artilheiros:

36 - Luizão (61 jogos)

[35] - Gabigol (68 jogos)

32 - Fred (59 jogos)

32 - Marcelo Ramos (73 jogos)

31 - Pedro (69 jogos)

30 - Romário (35 jogos)

30 - Guilherme (46 jogos)

27 - Rony (87 jogos)

26 - Bruno Henrique (77 jogos)

26 - Raphael Veiga (81 jogos)

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Levantamento feito pela Superscore

Histórico decisivo de Gabigol

Além da marca expressiva na artilharia, o atacante coleciona momentos decisivos em competições continentais, em especial na Copa Libertadores, onde Gabigol marcou 31 dos 35 gols que tem em torneios sul-americanos.

Foi pelo Flamengo que Gabriel deixou sua marca na competição, são dois títulos conquistados, em três finais disputadas, com quatro gols marcados nas decisões. A mais marcante em 2019, contra o River Plate (ARG), na primeira final única da história da Libertadores. Na ocasião o Rubro-Negro estava perdendo por 1 a 0, e faltando poucos minutos para o fim da partida, Gabigol marcou duas vezes em 3 minutos, garantindo um título histórico para o clube, o tirando de uma fila de 38 anos sem conquistar a Liberta.

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Gabigol foi artilheiro da Libertadores em 2019 (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

O que vem por aí?

O Santos volta a campo no próximo sábado (02), para enfrentar o Palmeiras, fora de casa, pela 14° rodada do Brasileirão. Pela Copa Sul-americana, o compromisso será na terça-feira (05), jogo contra o Recoleta (PAR), também fora de casa, caso entre em campo, essa pode ser a oportunidade de Gabigol igualar Luizão, e chegar ao topo da lista de brasileiros com mais gols em torneios sul-americanos.

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