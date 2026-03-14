Confira suspensos e lesionados da 6ª rodada do Brasileirão
Sexta rodada começa neste sábado com dois jogos
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A sexta rodada do Brasileirão 2026 tem início neste final de semana com dois jogos no sábado (14), sete no domingo (15) e apenas um jogo na segunda-feira (16). Com destaques para os clássicos entre Botafogo x Flamengo e Santos x Corinthians.
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O Lance! traz agora o panorama das escalações dos times que entrarão em campo nesta quarta e quinta-feira.
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Suspensos, lesionados e as escalações da 6ª rodada do Brasileirão
Vitória x Atlético-MG
📆 Data e hora: sábado (14), às 18h30
🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)
📺 Transmissão: Premiere
Vitória
- Suspensos: -
- Lesionados: Luan Cândido, Dudu e Rúben Ramos
- Time provável: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque Gonçalves; Marinho, Renato Kayzer e Matheuzinho.
Atlético-MG
- Suspensos: -
- Lesionados: Alexsander e Maycon
- Time provável: Éverson; Iván Román, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Tomás Cuello, Hulk e Gustavo Scarpa; Mateo Cassierra.
Botafogo x Flamengo
📆 Data e hora: sábado (14), às 20h30
🏟️ Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: Premiere
Botafogo
- Suspensos: -
- Lesionados: Santi Rodriguez, Chris Ramos e Fernando Marçal
- Time provável: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera, Arthur Cabral e Álvaro Montoro.
Flamengo
- Suspensos: -
- Lesionados: Bruno Henrique, Saúl
- Prevenção: De La Cruz
- Time provável: Rochet; Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré
Fluminense x Athletico-PR
📆 Data e hora: domingo (15), às 16h
🏟️ Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: Globo (RJ), Premiere
Fluminense
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Fora por opção: Germán Cano (se recuperando de lesão no joelho)
- Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Savarino, Canobbio, John Kennedy.
Athletico-PR
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Time provável: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla, Zapelli; Aguirre, Mendoza, Viveros.
Internacional x Bahia
📆 Data e hora: domingo (15), às 16h
🏟️ Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Transmissão: Premiere
Internacional
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel (Mercado), Matheus Bahia (Bernabei); Ronaldo (Aguirre), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).
Bahia
- Suspensos: -
- Lesionados: Everton Ribeiro, Gilberto, Ruan Pablo e Kanu
- Time provável: Ronaldo; Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir (Kike Olivera), Erick Pulga e Willian José.
Santos x Corinthians
📆 Data e hora: domingo (15), às 16h
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Transmissão: TV Globo, Premiere e GETV
Santos
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão e João Schmidt; Neymar; Barreal, Rony e Gabigol.
Fluminense
- Suspensos: -
- Lesionados: Hugo, Felipe Longo e Matheus Pereira
- Time provável: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Yuri Alberto).
Coritiba x Remo
📆 Data e hora: domingo (15), às 18h30
🏟️ Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Transmissão: Premiere
Coritiba
- Suspensos: -
- Lesionados: Benassi, Rodrigo Rodrigues, Tinga e Pedro Morisco
- Time provável: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (Tiago Cóser), Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Remo
- Suspensos: -
- Lesionados: Eduardo Melo
- Time provável: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Thalisson, Sávio; Picco, Patrick de Paula, Vitor Bueno; Pikachu, Alef Manga e João Pedro.
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Palmeiras x Mirassol
📆 Data e hora: domingo (15), às 18h30
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
Palmeiras
- Suspensos: -
- Lesionados: Murilo, Vitor Roque e Paulinho
- Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fucs e Piquerez; Marlon Fretas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Ramon Sosa e Felipe Anderson; Flaco López.
Mirassol
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Aldo Filho; Shaylon; Firmino Negueba e Alesson; Nathan Fogaça.
Cruzeiro x Vasco
📆 Data e hora: domingo (15), às 20h30
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: Premiere e CazeTV
Cruzeiro
- Suspensos: -
- Lesionados: Cássio
- Time provável: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson; Christian e Néiser (Kaio Jorge).
Vasco
- Suspensos: Thiago Mendes
- Lesionados: Jair e Mateus Carvalho e Carlos Cuesta
- Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.
RB Bragantino x São Paulo
📆 Data e hora: domingo (15), às 20h30
🏟️ Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Transmissão: Premiere
RB Bragantino
- Suspensos: -
- Lesionados: Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Agustin Sant'Anna
- Time provável: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Fabinho), Gustavo Neves (Rodriguinho); Lucas Barbosa, Mosquera, Sasha.
São Paulo
- Suspensos: -
- Lesionados: Ryan Francisco e Enzo Díaz
- Time provável: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Calleri.
Chapecoense x Grêmio
📆 Data e hora: segunda-feira (16), às 20h
🏟️ Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📺 Transmissão: Premiere e Sportv
Chapecoense
- Suspensos: -
- Lesionados: Garcez e Marcos Vinícius
- Time provável: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa.
Grêmio
- Suspensos: -
- Lesionados: Arthur e Gustavo Martins
- Time provável: Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
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