Santos se apoia em retrospecto positivo como mandante para embalar no Brasileirão

O Santos terá pela frente Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro e fará as duas partidas como mandante, fato que pode dar ao torcedor santista uma perspectiva positiva para a equipe na sequência da liga nacional. Desde que Juan Pablo Vojvoda chegou ao Peixe, o time só perdeu uma partida dentro de casa.

A derrota aconteceu para o Vitória por 1 a 0 em outubro do ano passado, pela 29ª rodada do Brasileirão. Mas o revés se tornou uma exceção para o Santos sob o comando do argentino. Até aqui, o treinador comandou o Peixe em 16 partidas como mandante e tem 64% de aproveitamento. São oito vitórias no período, além de sete empates e derrota isolada contra o rubro-negro baiano. A equipe marcou 26 gols e sofreu outros nove.

A vantagem como mandante também pode quebrar o atual jejum do Santos não ter vencido dois jogos seguidos em 2026, considerando confrontos em casa e fora. Diante do cenário instável enfrentado neste começo de ano e com a expectativa para o retorno de Neymar, os duelos contra Corinthians e Inter podem mexer com os ânimos do alvinegro praiano dentro e fora de campo.

O bom retrospecto do técnico dentro de casa inclui partidas contra adversários da parte alta da tabela do Brasileirão 2025 e os principais rivais estaduais. Com Vojvoda, a equipe não perdeu para quatro dos cinco primeiros da liga nacional. Bateu o vice-campeão Palmeiras, o Cruzeiro, que terminou na terceira posição, além de arrancar empates com o Mirassol, 4º colocado, e Fluminense, que terminou na 5ª posição. O duelo contra o Flamengo aconteceu antes da chegada do argentino.

O recorte dos 16 jogos ainda inclui uma vitória contra o São Paulo pelo Brasileirão e um empate no Paulista desse ano. O Corinthians também foi vitima na reta final do campeonato nacional em 2025, quando o Peixe bateu por 3 a 1 na Vila Belmiro, além do empate por 1 a 1 no estadual. Agora, o rival alvinegro volta a aparecer no caminho mais uma vez pelo Brasileiro e a equipe busca iniciar a sequência de dois jogos em casa com os três pontos.

Neymar é um dos artilheiros no recorte de 16 jogos em casa com Vojvoda. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Artilheiros do Santos em campo

Vojvoda deve contar para os dois jogos com os três principais artilheiros do Santos quando se fala dos jogos dentro de casa. Neymar, Gabigol e Thaciano estão aptos para jogar e devem estar entre os relacionados para o duelo contra o Corinthians e, caso não ocorram intercorrências físicas no clássico, devem seguir na lista para enfrentar o Inter.

O trio tem, cada um, quatro gols marcados dentro de casa sob o comando de Vojvoda. Neymar marcou dois deles contra o Vasco pelo penúltimo jogo do Peixe pelo Brasileirão, que garantiram os três pontos da equipe. Os outros dois foram anotados diante do Sport e do Mirassol, pelo nacional de 2025.

Gabigol, que retornou ao Santos nesta temporada, marcou duas vezes contra o Velo Clube, um contra o Corinthians e um contra o Novorizontino, todos pela primeira fase do Campeonato Paulista. Thaciano também marcou contra Velo e Novorizontino e anotou outros dois em 2025, pela última rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro.