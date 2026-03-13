A vitória por 2 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, reforçou uma mudança importante no Fluminense em 2026: a evolução do time atuando fora de casa. Após um fim de 2025 irregular como visitante, o Tricolor começou a temporada atual apresentando desempenho e postura mais consistentes longe do Maracanã.

Desde que assumiu o comando da equipe, Luis Zubeldía transformou o Fluminense em um dos mandantes mais fortes do país. O time passou a ter aproveitamento altíssimo em casa e acumulou uma sequência expressiva de vitórias no Maracanã. No entanto, o rendimento fora do Rio era o principal ponto de questionamento em torno do trabalho do treinador. A melhora foi uma missão estabelecida pelo próprio argentino no ano passado

Nos últimos meses da temporada passada, o Fluminense teve dificuldades quando atuou fora de casa. Em oito partidas como visitante nesse período, o time conquistou apenas uma vitória, além de três empates e quatro derrotas.

Vasco 2 x 1 Flu — Copa do Brasil 2025 Grêmio 1 x 2 Flu — Brasileirão 2025 Palmeiras 0 x 0 Flu — Brasileirão 2025 Cruzeiro 0 x 0 Flu — Brasileirão 2025 Ceará 2 x 0 Flu — Brasileirão 2025 Vasco 2 x 0 Flu — Brasileirão 2025 Mirassol 2 x 1 Flu — Brasileirão 2025 Sport 2 x 2 Flu — Brasileirão 2025

Após a derorta para o Ceará, o jogador chegou a comentar a situção.

— Sabemos que quando muda o mando no Brasil muda a atuação das equipes. O Ceará se faz forte em seu campo, o Fortaleza se faz forte em sua casa. Assim como nós somos fortes no Maracanã. Cada um vai bem em seu estádio, mas alguns vão melhor como visitante, quando fazem um jogo mais sólido e com alternativas. Evidentemente, não conseguimos fazer.

Mudança de cenário em 2026

Em 2026, o panorama começou a mudar. Em sete partidas como visitante nesta temporada, o Fluminense soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, além de atuações mais sólidas fora de casa.

Remo 0 x 2 Flu — Brasileirão 2026

Palmeiras 2 x 1 Flu — Brasileirão 2026

Vasco 0 x 1 Flu — Carioca 2026

Bahia 1 x 1 Flu— Brasileirão 2026

Botafogo 0 x 1 Flu — Carioca 2026

Nova Iguaçu 2 x 3 Flu — Carioca 2026

Boavista 1 x 0 Flu — Carioca 2026

Entre os resultados, chamam atenção as vitórias em clássicos contra Vasco e Botafogo, além do empate diante do Bahia na Fonte Nova — jogo em que o adversário figurava entre os líderes do Campeonato Brasileiro naquele momento.

Apesar do recorte ainda ser pequeno para conclusões definitivas, a principal diferença observada está na postura da equipe fora de casa. Em 2026, o Fluminense tem demonstrado comportamento semelhante ao que apresenta no Maracanã.

O time mantém intensidade alta, pressão forte após a perda da bola e capacidade de controlar as ações da partida, mesmo atuando longe de seus domínios. A equipe também tem conseguido recuperar a posse ainda no campo ofensivo e sustentar períodos mais longos de domínio territorial.

Mesmo na derrota para o Palmeiras, por exemplo, o Fluminense conseguiu competir em alto nível. A equipe sofreu dois gols logo no início da partida, o que condicionou o jogo, mas reagiu e criou oportunidades em um confronto equilibrado contra um dos elencos mais fortes do continente.

Contra o Remo, o cenário voltou a se repetir. O Fluminense controlou a maior parte das ações, impôs ritmo ofensivo e construiu a vitória com gols de John Kennedy e Canobbio, confirmando a boa fase no início do Brasileirão.

John Kennedy e Canobbio comemoram gol pelo Fluminense contra o Remo (Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.

