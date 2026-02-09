menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF determina que Vasco pague valor milionário ao Atlético-MG: entenda o caso

Cruzmaltino terá que quitar dívida de R$ 16 milhões com o Galo

Dia 09/02/2026
16:18
CBF determina que Vasco pague valor milionário ao Atlético-MG entenda o caso (Foto: Divulgação Vasco e Atlético / Arte lance!)
imagem cameraBandeiras de Vasco e Atlético (Foto: Divulgação Vasco e Atlético / Arte lance!)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), determinou que o Vasco quite uma dívida de R$ 16 milhões com o Atlético Mineiro. O valor é referente a negociações envolvendo a transferência de jogadores entre os clubes.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), determinou que o Vasco quite uma dívida de R$ 16 milhões com o Atlético Mineiro. O valor é referente a negociações envolvendo a transferência de jogadores entre os clubes.

Ao todo, o clube mineiro moveu quatro ações contra o Vasco, todas com decisão favorável ao Galo. Duas delas dizem respeito ao lateral-direito Paulo Henrique: uma relacionada ao contrato de empréstimo e outra à sua transferência em definitivo. As outras duas ações envolvem a compra, por parte do Vasco, do zagueiro Mauricio Lemos e do volante Jair.

Apesar das decisões já proferidas, o Atlético ainda aguarda um novo posicionamento da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), desta vez sobre a forma de pagamento e os prazos que deverão ser cumpridos pelo clube carioca.

O Vasco, por sua vez, entrou com pedido de recuperação judicial, o que faz com que todas as dívidas, prazos e condições de pagamento estejam sendo analisados e organizados dentro do processo, antes da definição final sobre a quitação dos valores.

A informação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo Lance!. A reportagem também entrou em contato com o Vasco, que, até o momento, não se manifestou sobre o assunto.

Transferências entre Atlético e Vasco

Em janeiro de 2023, o Vasco firmou acordo com o Atlético Mineiro e contratou o volante Jair por aproximadamente R$ 13 milhões. No mês seguinte, o clube cruzmaltino acertou o empréstimo do lateral-direito Paulo Henrique até o fim da temporada, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 500 mil. Posteriormente, o jogador foi adquirido em definitivo por cerca de R$ 5 milhões.

Já o zagueiro Mauricio Lemos foi contratado pelo Vasco em janeiro de 2025. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados pelas partes.

Paulo Henrique jogador do Vasco durante partida contra o Sao Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

