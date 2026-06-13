Paquetá diz que ansiedade tomou conta do Brasil: 'Não podemos deixar' O camisa 20 destacou que a estreia é importante para fazer ajustes

Titular da Seleção Brasileira no 1 a 1 contra o Marrocos na estreia na Copa do Mundo, Lucas Paquetá afirmou que ansiedade tomou conta do time dentro de campo. Porém, o meio-campista destacou que o jogo era o melhor para ter que se fazer ajustes.

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– Fizemos um primeiro tempo ruim. Os primeiros 25 minutos muito nervosos. Ansiedade tomando conta do nosso jogo. Acabamos tomando o gol. Depois do gol do Vini, colocamos a bola no chão. No segundo tempo fomos melhores. Temos que melhorar, não podemos deixar a ansiedade tomar conta. O primeiro jogo passou, de estreia, continuar melhorando, está apenas começando – comentou o meia em entrevista ao SporTV.

Além da questão da ansiedade, Lucas Paquetá destacou que o técnico Carlo Ancelotti passou muita confiança para o elenco e que o jogo é importante para fazer correções.

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– Ele passa muita tranquilidade para a gente. Jogar bem ou mal faz parte, às vezes as coisas não dão certo. É ter autocrítica, seguir crescendo porque é só o primeiro jogo. Se pudéssemos escolher um jogo para as coisas darem errado, seria esse – disse Lucas Paquetá.

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Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos (Foto: Reprodução/CazéTV)

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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