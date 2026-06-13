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Douglas Santos diz que Brasil não tem time titular definido

O lateral entrou como titular na partida

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 23:11
Atualizado há 0 minutos
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Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. Após a partida, o lateral-esquerdo Douglas Santos falou sobre a formação do Brasil e refletiu que a Seleção Brasileira não tem um time definido.

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    • – Sabemos que temos boas peças de reposição, não temos uma equipe titular já formada. Quem está entrando, tem dado seu melhor. Assim como aqueles que iniciam a partida sempre querem dar seu melhor. No segundo tempo colocamos mais ritmo, intensidade. É com essa cara que vamos seguir a semana trabalhando – analisou Douglas Santos em entrevista ao SporTV.

    Assim como Lucas Paquetá e Igor Thiago, o lateral-esquerdo também destacou que a Seleção Brasileira teve que lidar com a ansiedade.

    – Eu acho que a ansiedade pesou. Às vezes quando estamos com muita energia, vontade, atrapalha um pouco. A estreia não define uma final de campeonato. Temos que ter maturidade, tranquilidade, saber que podemos melhorar. Isso que vamos levar, seguir em busca da confiança – disse Douglas Santos após o empate do Brasil

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    Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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