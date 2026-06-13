Douglas Santos diz que Brasil não tem time titular definido O lateral entrou como titular na partida

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. Após a partida, o lateral-esquerdo Douglas Santos falou sobre a formação do Brasil e refletiu que a Seleção Brasileira não tem um time definido.

continua após a publicidade

– Sabemos que temos boas peças de reposição, não temos uma equipe titular já formada. Quem está entrando, tem dado seu melhor. Assim como aqueles que iniciam a partida sempre querem dar seu melhor. No segundo tempo colocamos mais ritmo, intensidade. É com essa cara que vamos seguir a semana trabalhando – analisou Douglas Santos em entrevista ao SporTV.

Assim como Lucas Paquetá e Igor Thiago, o lateral-esquerdo também destacou que a Seleção Brasileira teve que lidar com a ansiedade.

– Eu acho que a ansiedade pesou. Às vezes quando estamos com muita energia, vontade, atrapalha um pouco. A estreia não define uma final de campeonato. Temos que ter maturidade, tranquilidade, saber que podemos melhorar. Isso que vamos levar, seguir em busca da confiança – disse Douglas Santos após o empate do Brasil

continua após a publicidade

➡️Confira como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.