Marquinhos cobra evolução após empate do Brasil: "Não podemos nos apoiar em desculpas" O defensor destacou ponto importante para a evolução do Brasil contra o Marrocos

Uma das lideranças da Seleção Brasileira, Marquinhos evitou encontrar desculpas para a atuação abaixo do esperado do Brasil contra o Marrocos pela Copa do Mundo. Para o zagueiro, o time melhorou depois que parou de errar passes.

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– Foi um primeiro tempo com dois momentos. Começo ruim para a gente, não conseguíamos sair com a bola, controlar o jogo, erramos muitos passes. Isso faz com que o time adversário ganhe campo de jogo e ataque mais. A partir do momento que melhoramos isso, os duelos, conseguimos ter mais ataques e fazer o gol de empate logo. Isso ajudou muito. Mas realmente foi abaixo do que queríamos. É muito difícil esse primeiro jogo, a euforia, depois que controlamos, tivemos coisas boas, mas tem que melhorar muita coisa – disse Marquinhos em entrevista ao SporTV,

– A gente não pode se apoiar muito nessas desculpas. Temos que achar mais soluções, olhar para frente para tentar melhorar. Temos que trabalhar com o que temos na mão, a Copa já começou, os testes já foram. Temos um empate na mão e dois jogos para melhorar. Assim que temos que seguir e crescer na competição. Já vimos alguns times começarem bem uma competição e conseguir ser campeão, ganhar confiança nos próximos jogos. Eu, por experiência no PSG, não começamos bem a temporada e terminamos campeões. A atitude do time é boa. Temos um treinador que vai mostrar o que melhorar, tem experiência. Temos que buscar pontos nesses dois próximos jogos – cobrou o zagueiro.

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Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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