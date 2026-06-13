Danilo faz alerta após empate do Brasil na Copa do Mundo: 'O preço é caro' Liderança do grupo, o zagueiro chamou atenção para o primeiro tempo do Brasil

Liderança da Seleção Brasileira, o zagueiro Danilo fez um alerta depois do empate do Brasil em 1 a 1 com o Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para o defensor, a equipe comandada por Carlo Ancelotti não pode fazer um início de jogo tão abaixo como contra os marroquinos.

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– A ansiedade foi um fator importante no primeiro tempo, mas temos que rever isso. Em uma competição como a Copa do Mundo, se fazemos um primeiro tempo tão abaixo, o preço é caro. Temos que agradecer que terminou 1 a 1 o primeiro tempo. Depois tivemos mais tranquilidade, posse de bola e criamos as oportunidades. Serve de aprendizado e tem que ser rápido – disse Danilo em entrevista ao SporTV, em tom de alerta.

Perguntado sobre a escalação de Carlo Ancelotti, o defensor destacou que os jogadores que entraram na segunda etapa contribuíram bem.

– Temos que estar preparados. A melhor forma de respeitar o titular é estar pronto para entrar. Conseguimos fazer hoje e o time contribuir de certa forma – disse Danilo.

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Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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