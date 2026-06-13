logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Danilo faz alerta após empate do Brasil na Copa do Mundo: 'O preço é caro'

Liderança do grupo, o zagueiro chamou atenção para o primeiro tempo do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 23:25
Favorite o Lance! no Google
Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Liderança da Seleção Brasileira, o zagueiro Danilo fez um alerta depois do empate do Brasil em 1 a 1 com o Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para o defensor, a equipe comandada por Carlo Ancelotti não pode fazer um início de jogo tão abaixo como contra os marroquinos.

continua após a publicidade
  • Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Vampeta critica decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos: ‘Má vontade’

    Fora de Campo
    Há 19 minutos
  • Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

    Douglas Santos diz que Brasil não tem time titular definido

    Seleção Brasileira
    Há 1 minuto

    • – A ansiedade foi um fator importante no primeiro tempo, mas temos que rever isso. Em uma competição como a Copa do Mundo, se fazemos um primeiro tempo tão abaixo, o preço é caro. Temos que agradecer que terminou 1 a 1 o primeiro tempo. Depois tivemos mais tranquilidade, posse de bola e criamos as oportunidades. Serve de aprendizado e tem que ser rápido – disse Danilo em entrevista ao SporTV, em tom de alerta.

    Perguntado sobre a escalação de Carlo Ancelotti, o defensor destacou que os jogadores que entraram na segunda etapa contribuíram bem.

    – Temos que estar preparados. A melhor forma de respeitar o titular é estar pronto para entrar. Conseguimos fazer hoje e o time contribuir de certa forma – disse Danilo.

    continua após a publicidade

    ➡️Confira como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo

    Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

    Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

    continua após a publicidade

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoEndrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'Há 11 minutos
    Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
    Seleção BrasileiraDouglas Santos diz que Brasil não tem time titular definidoHá 14 minutos
    Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoVampeta critica decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Má vontade'Há 20 minutos
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    ColunasAnálise tática do Guffo: um ponto bom, uma estreia preocupante do BrasilHá 25 minutos
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Seleção BrasileiraPaquetá diz que ansiedade tomou conta do Brasil: 'Não podemos deixar'Há 36 minutos
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraImprensa internacional detona estreia do Brasil e coloca Vini Jr como salvador de AncelottiHá 46 minutos

    Mais LANCE!

    Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'
    Travis Scott, Anitta e Tom Brady: veja famosos que assistiram à estreia do Brasil na Copa
    Multidão foi à Arena Copacabana acompanhar a estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Na festa em Copacabana, torcida lamenta empate do Brasil
    Rizek dá puxão de orelha em Denílson após jogo do Brasil: 'Que jogo você viu?'
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti: 'Objetivo é classificar, passar de fase e melhorar com o tempo'
    Ancelotti orienta jogadores do Brasil à beira do gramado na estreia da Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES)
    Ancelotti vê Brasil 'ansioso' em estreia na Copa e evita análises individuais
    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Quando foi a última vez que o Brasil empatou em uma estreia de Copa?
    Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv. (Foto: Reprodução)
    Paulo Nunes é sincero após partida entre Brasil e Marrocos: 'Assustado'
    Vini Jr
    Eleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x Marrocos
    Danilo concede entrevista após Brasil x Marrocos
    Danilo projeta próximo jogo da Seleção Brasileira e alerta para 'soberba'
    Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fabinho revela fator importante para o Brasil ter empatado com o Marrocos
    Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vini Jr iguala números de Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo
    Felipe Melo critica Ancelotti e jogador da Seleção: 'Não pode passar pano'