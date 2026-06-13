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O que está em jogo para Ferroviário, Tirol e Atlético-CE na última rodada da 1ª fase da Série D

Equipes cearenses chegam à rodada decisiva da Série D com objetivos diferentes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:37
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Ferroviário se abraçando
Jogadores do Ferroviário se abraçando (Foto: Davi Rocha/ Ferroviário)

A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste sábado (13), com definições importantes para Ferroviário, Tirol e Atlético Cearense. As três equipes entram em campo pela última rodada do Grupo A2 ainda com objetivos distintos na competição nacional.

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    Enquanto o Ferroviário já garantiu a classificação e a liderança da chave, Tirol e Atlético seguem na disputa pelas vagas restantes para o mata-mata. O Lance! te explica o que está em jogo para os três times na última rodada da 1ª fase.

    Ferroviário busca melhorar posição na classificação geral

    Já classificado para a segunda fase, o Ferroviário recebe o Fluminense-PI, às 16h, no Estádio Presidente Vargas. Embora tenha assegurado o primeiro lugar do grupo, o Tubarão da Barra ainda tem motivos para buscar a vitória.

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    Com 18 pontos conquistados, a equipe pode encerrar a fase inicial com 21 pontos e melhorar sua colocação no ranking geral da competição. O desempenho acumulado ao longo da primeira fase será determinante para a definição dos confrontos das etapas seguintes, já que os clubes com campanhas superiores enfrentam adversários de menor pontuação.

    Além disso, após o encerramento da rodada, o Ferrão conhecerá seu rival na segunda fase, que sairá entre Maguary-PE, Sousa-PB ou Central-PE.

    Tirol depende apenas de si para avançar

    O Tirol entra em campo ocupando a quarta colocação do grupo e tem a classificação nas próprias mãos. A equipe enfrenta o Piauí, fora de casa, no Estádio Albertão, também às 16h.

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    Uma vitória garante a vaga sem a necessidade de acompanhar outros resultados. Em caso de empate, o clube cearense precisará torcer para que o Altos não vença o Atlético Cearense, já que a equipe piauiense ultrapassaria o Tirol nos critérios de desempate.

    Se for derrotado, o Tirol dependerá de um tropeço do Altos para seguir sonhando com a classificação.

    Atlético Cearense aposta em combinação improvável

    A situação mais complicada é a do Atlético Cearense. A equipe visita o Altos-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, precisando de uma combinação quase perfeita para avançar.

    Além de vencer seu compromisso, a Águia terá que torcer por derrotas de Tirol e Altos e ainda reverter uma grande diferença no saldo de gols, atualmente desfavorável em oito tentos.

    Dessa forma, as chances de classificação do Atlético são consideradas remotas e dependem de uma sequência de resultados pouco provável na rodada decisiva.

    Com o encerramento da fase de grupos, serão definidos os últimos classificados para a segunda fase da Série D e os respectivos confrontos do mata-mata.

    O que está em jogo na reta final da Série D (Foto: IA)

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