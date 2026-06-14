Balanço individual do Fluminense: destaques, surpresas e quem pode crescer no segundo semestre Veja a avaliação do Lance!

Carregando conteúdo especial...

A pausa para a Copa do Mundo marca também um momento de avaliação dentro do Fluminense. Após seis meses de temporada, alguns jogadores se consolidaram como pilares do time de Luis Zubeldía, outros surpreenderam positivamente e há ainda quem enxergue no segundo semestre a oportunidade ideal para dar um salto de rendimento.

continua após a publicidade

➡️Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo

O Lance! faz um balanço individual dos principais nomes do elenco tricolor.

Savarino: impacto imediato, mas ainda falta decidir

Principal contratação do Fluminense para 2026, Savarino correspondeu às expectativas em boa parte do semestre. Contratado para oferecer criatividade pelos lados do campo, o venezuelano se encaixou rapidamente no sistema de Zubeldía e construiu boa parceria com Lucho Acosta.

Diferentemente de Serna e Canobbio, atacantes de maior força física e profundidade, Savarino chegou para ser um ponta articulador, capaz de participar da construção das jogadas e acelerar o último passe. Foi exatamente isso que entregou.

continua após a publicidade

O ponto que ainda pesa contra seu semestre é a falta de protagonismo em partidas mais decisivas. Apesar disso, a adaptação foi rápida e a tendência é que cresça ainda mais ao longo da temporada, à medida que se acostume ao peso da camisa e aos jogos de maior pressão.

John Kennedy: o protagonista voltou

A volta de John Kennedy ao protagonismo é uma das melhores notícias do Fluminense em 2026. A mudança de postura fora de campo veio acompanhada da retomada do bom futebol. Os gols reapareceram e, principalmente, a confiança voltou. O atacante passou a ser novamente uma referência ofensiva e mostrou a qualidade que sempre lhe foi atribuída.

continua após a publicidade

A expectativa para o segundo semestre é ainda maior. John gosta de atuar ao lado de outro atacante e pode formar uma dupla de peso com Hulk, principal reforço para a sequência da temporada.

Lucho Acosta: o termômetro do time

Poucos jogadores fizeram tanta falta quando estiveram ausentes quanto Lucho Acosta. O argentino se tornou a principal referência técnica do Fluminense. Sua capacidade de acelerar o jogo, encontrar passes improváveis e organizar o setor ofensivo fez o time sentir sua ausência em diversas partidas.

Com mais tempo de adaptação ao futebol brasileiro e cercado por jogadores mais decisivos na frente, Acosta tem tudo para elevar ainda mais seu nível no segundo semestre.

Fábio: segurança de sempre

Aos 45 anos, Fábio segue sendo um dos pilares do Fluminense. Ídolo do clube, o goleiro manteve o alto nível de atuações, transmitindo segurança dentro e fora de campo. Além das defesas importantes, continua exercendo papel de liderança no elenco. Mais uma vez, aparece entre os jogadores mais regulares da equipe.

Martinelli: nível de Seleção e peça quase inegociável

Martinelli já chegou a ter seu nome ventilado na Seleção Brasileira e segue sendo um dos jogadores mais importantes do Fluminense. Antes da lesão, vivia grande momento e era apontado como o melhor volante do elenco, além de um dos principais atletas da equipe ao lado de Lucho Acosta e John Kennedy.

Internamente, a diretoria trabalha para mantê-lo. O Fluminense só cogita uma venda diante de uma proposta considerada irrecusável, cenário pouco provável neste momento. Recuperado fisicamente, a tendência é que volte ainda mais decisivo e mantenha a curva de crescimento apresentada nos últimos anos.

Martinelli comemora título pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Bernal tenta recuperar espaço

Facundo Bernal começou o ano em alta. Titular ao lado de Martinelli enquanto Hércules estava lesionado, o uruguaio teve boas atuações e parecia consolidado no meio-campo. A lesão sofrida contra o Palmeiras, porém, interrompeu a sequência.

Desde então, não conseguiu retomar o mesmo nível e viu Hércules recuperar espaço na equipe. A pausa pode ser importante para recuperar ritmo e confiança. Caso permaneça no clube — ele é um dos jogadores mais observados pelo mercado —, tem potencial para voltar a ser peça importante.

Guga aproveitou a oportunidade

Guga talvez seja um dos casos mais emblemáticos do semestre. Mesmo entrando bem em diversas partidas, começou o ano atrás de Samuel Xavier. Aos poucos, porém, ganhou espaço e mostrou características que mudaram a dinâmica do lado direito do time.

Com maior mobilidade, qualidade nos cruzamentos e participação ofensiva, assumiu a titularidade e vive atualmente momento superior ao concorrente pela posição.

Jemmes: da surpresa à necessidade de reação

Jemmes começou a temporada de maneira surpreendente. Titular logo após chegar ao clube, fez boas partidas e chamou atenção especialmente no clássico contra o Flamengo, quando foi um dos destaques da equipe.

Com o passar dos meses, entretanto, passou a cometer erros em sequência e perdeu espaço, ficando atrás de Ignácio nos jogos mais importantes da Libertadores. A pausa para a Copa surge como oportunidade para recuperar confiança. O potencial mostrado no início da temporada ainda existe, e o Fluminense espera vê-lo novamente em alto nível no segundo semestre.

Millán deixa boa impressão

Julián Millán ainda atuou pouco, mas já mostrou sinais promissores. O zagueiro colombiano teve poucos minutos em campo, porém deixou boa impressão recentemente, especialmente na partida contra o Cruzeiro.

Se ganhar sequência, aparece como um nome com potencial para crescer bastante e disputar espaço no sistema defensivo tricolor.

➡️Brasileiros e gringos do Fluminense cravam campeão da Copa do Mundo

Millán foi titular pelo Fluminense contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável