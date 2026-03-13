A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão, também repercutiu fora de campo. Após a partida, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, criticou duramente o gramado do estádio, dizendo que o campo estava "pesadíssimo" e cheio de irregularidades, comparando a sensação a um terreno onde "parece que plantaram batatas".

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Vasco x Palmeiras partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Alexandre Maia/Gazeta Press)

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Veja o comentário do auxiliar:

A declaração gerou debate, e o influenciador e apresentador Casimiro Miguel, o Cazé, comentou o assunto durante a transmissão. Para ele, a explicação não justifica o desempenho do Palmeiras no jogo.

- Se foi o que ele sentiu, eu acho justo. Mas eu não acho que o Palmeiras perdeu por isso. O Palmeiras não fez nada no jogo, tentou uma triangulação… Não diria que achou um gol - afirmou o Streamer.

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Já o narrador Luis Felipe Freitas acha que o auxiliar quis justificar a derrota da sua equipe com o gramado.

- O João Martins me quebra, porque na televisão não dá para ver. A sensação que eu tive é que o jogo não foi prejudicado pela grama. A gente estava em Novorizontino no domingo e, quando fomos a campo, o gramado estava muito pesado porque tinha chovido pra cacete. Mesmo assim, a sensação que eu tive é que, nesse jogo, não foi o gramado - justificou Luis.

Dentro das quatro linhas, quem aproveitou melhor as oportunidades foi o Vasco. Flaco López abriu o placar para o Palmeiras, mas Thiago Mendes e Cuiabano viraram para o Cruz-Maltino, garantindo a vitória na estreia de Renato Gaúcho em sua terceira passagem pelo clube.

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