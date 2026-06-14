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Grave lesão e perda de espaço: Pausa para a Copa pode ser amuleto para retomada de Lyanco no Atlético

Zagueiro voltou em baixa após se recuperar de grave lesão que o afastou por cinco meses

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/06/2026 06:00
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Lyanco em Cruzeiro x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco em Cruzeiro x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Lyanco viveu um primeiro semestre complicado no Atlético. O zagueiro, que havia se consolidado como um dos principais nomes da equipe desde sua chegada ao clube, em julho de 2024, enfrentou meses difíceis marcados pela recuperação de uma grave lesão e por um retorno abaixo do nível que já apresentou com a camisa alvinegra.
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Lyanco viveu um primeiro semestre complicado no Atlético. O zagueiro, que havia se consolidado como um dos principais nomes da equipe desde sua chegada ao clube, em julho de 2024, enfrentou meses difíceis marcados pela recuperação de uma grave lesão e por um retorno abaixo do nível que já apresentou com a camisa alvinegra.

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    Em outubro do ano passado, o defensor sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, uma das lesões mais graves do futebol. A recuperação durou cerca de cinco meses e meio. O retorno aos gramados aconteceu em 18 de março, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, mas Lyanco atuou por apenas três minutos naquela partida.

    Antes da lesão, o zagueiro atravessava um dos melhores momentos da carreira recente. Já no fim de 2024, era considerado o jogador mais sólido do sistema defensivo atleticano. Em 2025, manteve o alto nível de desempenho, assumiu a braçadeira de capitão e se tornou uma das principais lideranças do elenco.

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    Após o retorno, porém, o desempenho não foi o mesmo. Lyanco alternou entre partidas como titular e jogos em que sequer saiu do banco de reservas. Na reta final antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, voltou a perder espaço na equipe. Nos últimos cinco compromissos do Atlético, foi titular em apenas um.

    Depois da última partida antes da interrupção do calendário, contra o Vasco, o defensor comentou o momento vivido e relembrou o processo de recuperação da lesão:

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    — Foi uma lesão muito complicada. No início, tive que ter um pouco de paciência até porque voltei no Brasileiro, não no Mineiro. Tive que ter paciência. Lógico que depois de uma lesão você não volta como estava. Isso não só eu, mas todos que sofreram esse tipo de lesão, em qualquer esporte, passam por dificuldades para voltar ao nível anterior. Sou um cara que gosta de trabalhar e tenho paciência para passar por isso — afirmou o zagueiro.

    Em busca da retomada no Atlético

    Lyanco também destacou que pretende aproveitar o período sem jogos para recuperar a melhor condição física e voltar a apresentar seu melhor futebol:

    — Acho que, quando se tem tempo para trabalhar, não só a parte coletiva, mas também o lado individual, é uma parada que ajuda muito. Espero poder aproveitar esse momento e conseguir ficar mais forte — afirmou Lyanco

    O elenco do Atlético está de férias até o dia 22 de junho, quando se reapresenta na Cidade do Galo para iniciar a preparação visando o segundo semestre. O primeiro compromisso oficial após a pausa está marcado para 22 de julho, contra o Bahia.

    Spinelli, do Vasco, e Lyanco, do Atlético-MG, em disputa (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
    Spinelli, do Vasco, e Lyanco, do Atlético-MG, em disputa (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

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