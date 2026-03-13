Quanto tempo Cássio ficará fora? Especialista detalha lesão do goleiro do Cruzeiro

Titular absoluto do Cruzeiro, o goleiro Cássio pode ficar de fora do restante da temporada. O camisa 1 teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo contra o Flamengo e terá que passar por cirurgia na próxima semana. Com isso, deverá ficar fora de combate por pelo menos oito meses.

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Na semana passada, o jogador havia tido um problema no joelho direito, mas um caso muito mais tranquilo, com um estiramento. Neste caso, ele passou pelo tratamento conservador, sem cirurgia, mas agora terá que passar por intervenção cirúrgica.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, deu detalhes da lesão sofrida pelo Gigante. O médico explicou que em casos normais, a recuperação pode levar até mesmo mais de 12 meses.

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– O tempo de recuperação nessas lesões multiligamentares gira em torno de 12 meses ou um pouco mais. Então, depende basicamente do número de ligamentos, lesões associadas – disse.

Cássio (Foto Felipe Deslandes/ FMF)

O que é uma lesão multiligamentar?

Na nota emitida pelo Cruzeiro, o clube não especifica quais foram os ligamentos lesionados na partida contra o Flamengo. A cirurgia, que será comandada pelo Dr. Sérgio Campolina, em alguns casos, até mesmo precisa ser feita em mais de um período.

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– Primeiramente, o entendimento de que o joelho tem alguns ligamentos importantes, fundamentais. Tem o pivô central, o cruzado anterior e posterior, os periféricos, que é o complexo lateral, com o lateral e o colateral, o complexo medial. Consideramos uma lesão multiligamentar quando se precisa de reparo em dois ou mais desses ligamentos – explica o Dr. Ricardo Soares.

– A cirurgia é feita 'à la carte'. É feita a reconstrução dos ligamentos envolvidos, em alguns casos dá para fazer só o reparo. Cada caso é um caso específico, a complexidade do caso se dá pelo número de ligamentos envolvidos e das lesões associadas, como menisco – disse o médico.

Recuperação da lesão sofrida por Cássio

Estima-se que a recuperação da lesão de Cássio leve cerca de oito meses por se tratar de um atleta. Neste processo, o joelho do goleiro ficará aproximadamente um mês imobilizado.

– A recuperação é mais prolongada do que a do ligamento cruzado isolado. Em geral mantemos o joelho imobilizado por quatro semanas, eventualmente até seis. Envolve muito a quantidade de ligamentos envolvidos. Em alguns casos é necessária a cirurgia em dois tempos – afirma Soares, que ainda alerta para possíveis sequelas.

– Em relação a sequelas. Pode ficar algumas pelo próprio trauma, com lesões vasculares ou neurológicas associadas, com necessidade de ação cirúrgica ou não. Por ser uma cirurgia que manipula muito o joelho, pode desenvolver uma fibrose. Tem maior risco de lesões degenerativas a médio/longo prazo. E alguns caso de perda de massa muscular – finalizou o doutor.

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