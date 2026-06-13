Amazonas FC: Renan negocia saída do clube e não é relacionado para a partida Goleiro não atuará contra o Anápolis, pela 10ª rodada competição

A crise vivida pelo Amazonas dentro e fora de campo pode ganhar mais um capítulo nos próximos dias. O goleiro Renan, um dos jogadores mais experientes do elenco, negocia sua saída do clube e ficou fora da relação para a partida contra o Anápolis, neste sábado (13), pela Série C do Campeonato Brasileiro.

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A informação foi confirmada pelo próprio Amazonas, que trata a situação do atleta. Caso a negociação seja concluída, o arqueiro se tornará a quinta baixa do elenco em meio ao momento turbulento enfrentado pela Onça-pintada na temporada.

Contratado em 2025 para ser titular da equipe na Série B, Renan rapidamente assumiu protagonismo no gol aurinegro. Mesmo após o rebaixamento para a Série C, o desempenho do goleiro foi considerado positivo, o que levou à renovação de contrato.

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No fim da última temporada, o jogador chegou a acertar sua transferência para o Avaí, mas o negócio acabou cancelado após ele não ser aprovado nos exames médicos. Com isso, retornou ao Amazonas, onde soma 42 partidas disputadas.

Debandada aumenta pressão no clube

A possível saída de Renan reforça o cenário de reformulação forçada vivido pelo Amazonas. Nas últimas semanas, o clube já perdeu o volante Erick Varão, o atacante William Barbio e o meio-campista Jorge Jiménez, todos com contratos encerrados.

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Além disso, o volante Gabriel Domingo também negocia sua saída. O jogador desperta interesse do América-MG e conversa com a diretoria para uma rescisão amigável.

Gabriel Domingo em ação pelo Amazonas FC (Foto: João Normando/Amazonas FC)

Com mudanças constantes no elenco e resultados abaixo das expectativas, o Amazonas tenta encontrar estabilidade em uma temporada marcada por turbulências nos bastidores e pela pressão crescente na Série C.

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