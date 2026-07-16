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Pedro Emanuel estreia como treinador do Vasco contra o Vitória; veja provável escalação

Cruz-Maltino enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 07:12
Atualizado há 1 minutos
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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A era Pedro Emanuel começa oficialmente nesta quinta-feira (16). O treinador português fará sua estreia no comando do Vasco diante do Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    O desafio do novo comandante já começa com pressão. O Cruz-Maltino abre a rodada na 17ª colocação, com 20 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma vitória em Salvador pode recolocar a equipe fora do Z-4.

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    Para sua primeira partida, Pedro Emanuel terá praticamente todo o elenco à disposição. A principal novidade é o retorno de Jair, que está oficialmente recuperado da grave lesão no joelho esquerdo sofrida há 11 meses. O volante voltou a treinar normalmente com o grupo e deve ser relacionado pela primeira vez desde a recuperação.

    Nuno Moreira - Vasco
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    Outro reforço é o lateral-esquerdo Paulinho, único jogador anunciado pelo Vasco nesta janela de transferências. Contratado junto ao América-MG, ele fica à disposição e pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina.

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    Quem também retorna é o atacante Andrés Gómez. Após defender a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, o colombiano voltou aos treinamentos e tem boas chances de iniciar a partida entre os titulares.

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    Esquema ainda é uma incógnita

    Ao longo da carreira, Pedro Emanuel utilizou com frequência o esquema 4-2-3-1, sistema que marcou seus trabalhos em clubes de Portugal e Arábia Saudita. Apesar disso, o treinador teve poucos dias de preparação no CT Moacyr Barbosa e ainda é cedo para cravar qual será a formação adotada no Vasco.

    A tendência é que o português faça apenas ajustes pontuais na equipe, mantendo uma base semelhante à utilizada pelo auxiliar Bruno Lazaroni nos jogos-treino.

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    Provável escalação do Vasco

    A provável equipe para enfrentar o Vitória é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes; Adson, Johan Rojas e Andrés Gómez; Spinelli.

    Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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