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Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'

Cantor do hit 'Wonderwall' criticou a atuação da Inglaterra na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 08:03
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Liam Gallagher, vocalista do Oasis, usa blusa verde-oliva e óculos escuros diante de um fundo com plantas verdes. Ele faz um biquinho com a boca e aparece de braços abertos.
Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)

O vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher, utilizou suas redes sociais para criticar o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após a derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O cantor manifestou insatisfação com a postura tática da equipe no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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    Falta de "sabedoria das ruas" na Copa

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Em publicação no X (antigo Twitter), Gallagher afirmou que a seleção inglesa não vencerá o torneio enquanto não adotar o que definiu como "sabedoria das ruas". Para o artista, o comando de Tuchel prioriza aspectos técnicos em excesso, limitando a liberdade dos atletas.

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    • A Inglaterra não vai ganhar uma Copa do Mundo até conseguirmos pegar a sabedoria das ruas. E isso vale para o treinador. Está tudo muito técnico. Deixem as crianças correrem livres por aí — escreveu o cantor de "Wonderwall".

    A crítica ocorreu após a Inglaterra sofrer a virada nos minutos finais da partida. A seleção europeia abriu o placar com Anthony Gordon, mas permitiu o empate de Enzo Fernández e o gol da vitória argentina de Lautaro Martínez nos acréscimos.

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    Histórico de falas polêmicas

    Gallagher tem interagido nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. Recentemente, o músico discutiu com um internauta brasileiro que questionou a escolha de uma música do Oasis como tema da trajetória inglesa, em vez de canções de bandas como Beatles ou Queen. Na ocasião, o cantor utilizou termos pejorativos para rebater o comentário.

    Fanático por futebol e torcedor do Manchester City, Gallagher embalou a campanha da Inglaterra na Copa ao som do hit 'Wonderwall'.

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