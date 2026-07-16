Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'
Cantor do hit 'Wonderwall' criticou a atuação da Inglaterra na Copa
O vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher, utilizou suas redes sociais para criticar o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após a derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O cantor manifestou insatisfação com a postura tática da equipe no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
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Falta de "sabedoria das ruas" na Copa
Em publicação no X (antigo Twitter), Gallagher afirmou que a seleção inglesa não vencerá o torneio enquanto não adotar o que definiu como "sabedoria das ruas". Para o artista, o comando de Tuchel prioriza aspectos técnicos em excesso, limitando a liberdade dos atletas.
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— A Inglaterra não vai ganhar uma Copa do Mundo até conseguirmos pegar a sabedoria das ruas. E isso vale para o treinador. Está tudo muito técnico. Deixem as crianças correrem livres por aí — escreveu o cantor de "Wonderwall".
A crítica ocorreu após a Inglaterra sofrer a virada nos minutos finais da partida. A seleção europeia abriu o placar com Anthony Gordon, mas permitiu o empate de Enzo Fernández e o gol da vitória argentina de Lautaro Martínez nos acréscimos.
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Histórico de falas polêmicas
Gallagher tem interagido nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. Recentemente, o músico discutiu com um internauta brasileiro que questionou a escolha de uma música do Oasis como tema da trajetória inglesa, em vez de canções de bandas como Beatles ou Queen. Na ocasião, o cantor utilizou termos pejorativos para rebater o comentário.
Fanático por futebol e torcedor do Manchester City, Gallagher embalou a campanha da Inglaterra na Copa ao som do hit 'Wonderwall'.
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