logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo

Atlético de Madrid e Barcelona dominam a lista de jogadores presentes na decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/07/2026 09:28
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Messi e De Paul em aquecimento para a partida entre Argentina e Inglaterra, semifinal da Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi e Rodrigo De Paul são os representantes do Inter Miami na final da Copa do Mundo. (Foto: Shaun Botterill / Getty Images via AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
A final da Copa do Mundo 2026 será entre Espanha e Argentina.
24 dos 52 jogadores convocados atuam na La Liga.
O Atlético de Madrid tem 9 jogadores, a maioria defendendo a Argentina.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reúne jogadores de dois dos principais clubes do futebol mundial. Atlético de Madrid e Barcelona são os times com mais representantes na decisão, liderando uma lista dominada por equipes da La Liga.

  • Enzo Fernandez comemora gol da Argentina com mãos nos ouvidos

    Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Galvão Bueno vai narrar a final da Copa do Mundo

    Despedida? Galvão Bueno vai narrar final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Fora de Campo
    Há 11 horas

    • ➡️ Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico

    Ao todo, 24 dos 52 jogadores convocados para a final atuam no Campeonato Espanhol, número que representa quase metade dos atletas disponíveis para o confronto. Esse dado deixa La Liga muito à frente da Premier League, que terá 13 representantes no duelo pelo título mundial.

    continua após a publicidade

    Atlético de Madrid lidera número de representantes

    O Atlético de Madrid é o clube com maior número de jogadores na final da Copa do Mundo. A equipe comandada por Diego Simeone terá nove atletas representando Espanha e Argentina na decisão.

  • Liam Gallagher, vocalista do Oasis, usa blusa verde-oliva e óculos escuros diante de um fundo com plantas verdes. Ele faz um biquinho com a boca e aparece de braços abertos.

    Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Enzo Fernandez comemora gol da Argentina com mãos nos ouvidos

    Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Torcedores culpam brasileiro por sucesso da Argentina na Copa: 'Criou um monstro'

    Fora de Campo
    Há 9 horas

    • Curiosamente, o clube colchonero conta com mais jogadores defendendo a Argentina do que a Espanha: são cinco argentinos (Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Julián Álvarez) e quatro espanhóis (Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente e Álex Baena).

    continua após a publicidade

    Logo atrás aparece o Barcelona, com oito representantes (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres), todos defendendo a seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente.

    Arsenal, Athletic Bilbao e Tottenham completam o topo da lista

    Três clubes aparecem logo atrás dos gigantes espanhóis, cada um com três jogadores na final da Copa do Mundo.

    O Arsenal será representado por David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino. O Athletic Bilbao conta com Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams, enquanto o Tottenham terá Cristian Romero, Marcos Senesi e Pedro Porro.

    continua após a publicidade

    Palmeiras está entre os clubes representados na final

    Além dos clubes europeus, o futebol sul-americano também tem presença na decisão. O Palmeiras terá Flaco López como representante na final da Copa do Mundo.

    Flaco López, do Palmeiras, em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Flaco López vai representar o Palmeiras na decisão da Copa do Mundo (Foto: Arquivo Pessoal)

    Outro dado curioso é que apenas três jogadores atuam atualmente no futebol argentino: Nicolás Otamendi e Gonzalo Montiel, ambos no River Plate, e Leandro Paredes, que defende o Boca Juniors.

    continua após a publicidade

    Clubes com dois representantes na final

    Outras equipes, além do River Plate, terão participação importante na decisão, com dois jogadores cada. Lionel Messi e Rodrigo De Paul representam o Inter Miami. Alexis Mac Allister e Víctor Muñoz jogam no Liverpool, além de Gerónimo Rulli e Facundo Medina, do Olympique de Marselha.

    Para fechar, a lista de clubes com um jogador cada inclui Aston Villa (Dibu Martínez), Manchester United (Lisandro Martínez), Olympique Lyon (Tagliafico), Boca Juniors (Paredes), Chelsea (Enzo Fernández), Strasbourg (Valentin Barco), Bayer Leverkusen (Palacios), Como (Nico Paz), Real Betis (Lo Celso), Juventus (Nico Gonzáles), Inter de Milão (Lautaro Martínez), Real Madrid (Cucurella), Manchester City (Rodri), Paris Saint-Germain (Fabián Ruiz), Crystal Palace (Yéremy Pino), Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) e Celta de Vigo (Borja Iglesias).

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da Copa

    Há 2 horas
    Luis de la Fuente exaltou a atuação da Espanha na vitória sobre a França

    Copa do Mundo 2026

    Análise – Final da Copa do Mundo opõe filosofias diferentes, mas com algo em comum

    Há 2 horas
    Galvão Bueno no Galvão e Amigos, programa da Band

    Copa do Mundo 2026

    Galvão elege vilão da Inglaterra e aponta trunfo da Argentina: 'Não tem como'

    Há 3 horas
    Jogadores da Inglaterra lamentam a eliminação da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra se sabota mais uma vez e futebol não volta para casa

    Há 3 horas
    Neto cobra Memphis Depay durante período de recuperação (Foto: Reprodução/Band)

    Fora de Campo

    Neto manda recado a brasileiros após classificação da Argentina: 'É a verdade'

    Há 3 horas
    Adson comemora gol marcado pelo Vasco contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    D'Alessandro enlouquece com gol da Argentina nos estúdios da Globo

    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Sampaio perde força para final da Copa, mas ainda pode bater recorde

    Lionel Messi (lado esquerdo) e Mbappé (lado direito) durante a Copa do Mundo.

    Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda

    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Messi é vice-líder em ranking da Fifa na Copa; melhor brasileiro aparece em 7°

    Jogadores da França caminhando

    Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Argentinos comemoram classificação da Argentina contra a Inglaterra

    Brasileiros reagem à Argentina na final da Copa do Mundo: 'Inacreditável'

    Tuchel dá instruções para Bellingham em campo

    Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola contra Argentina após gol

    Galvão Bueno vai narrar a final da Copa do Mundo

    Despedida? Galvão Bueno vai narrar final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    eafc26-ea-sports

    EA Sports pode acertar quinto campeão seguido da Copa do Mundo; entenda