Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo
Atlético de Madrid e Barcelona dominam a lista de jogadores presentes na decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reúne jogadores de dois dos principais clubes do futebol mundial. Atlético de Madrid e Barcelona são os times com mais representantes na decisão, liderando uma lista dominada por equipes da La Liga.
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da Copa
Despedida? Galvão Bueno vai narrar final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
➡️ Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico
Ao todo, 24 dos 52 jogadores convocados para a final atuam no Campeonato Espanhol, número que representa quase metade dos atletas disponíveis para o confronto. Esse dado deixa La Liga muito à frente da Premier League, que terá 13 representantes no duelo pelo título mundial.
Atlético de Madrid lidera número de representantes
O Atlético de Madrid é o clube com maior número de jogadores na final da Copa do Mundo. A equipe comandada por Diego Simeone terá nove atletas representando Espanha e Argentina na decisão.
Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
Torcedores culpam brasileiro por sucesso da Argentina na Copa: 'Criou um monstro'
Curiosamente, o clube colchonero conta com mais jogadores defendendo a Argentina do que a Espanha: são cinco argentinos (Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Julián Álvarez) e quatro espanhóis (Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente e Álex Baena).
Logo atrás aparece o Barcelona, com oito representantes (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres), todos defendendo a seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente.
Arsenal, Athletic Bilbao e Tottenham completam o topo da lista
Três clubes aparecem logo atrás dos gigantes espanhóis, cada um com três jogadores na final da Copa do Mundo.
O Arsenal será representado por David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino. O Athletic Bilbao conta com Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams, enquanto o Tottenham terá Cristian Romero, Marcos Senesi e Pedro Porro.
Palmeiras está entre os clubes representados na final
Além dos clubes europeus, o futebol sul-americano também tem presença na decisão. O Palmeiras terá Flaco López como representante na final da Copa do Mundo.
Outro dado curioso é que apenas três jogadores atuam atualmente no futebol argentino: Nicolás Otamendi e Gonzalo Montiel, ambos no River Plate, e Leandro Paredes, que defende o Boca Juniors.
Clubes com dois representantes na final
Outras equipes, além do River Plate, terão participação importante na decisão, com dois jogadores cada. Lionel Messi e Rodrigo De Paul representam o Inter Miami. Alexis Mac Allister e Víctor Muñoz jogam no Liverpool, além de Gerónimo Rulli e Facundo Medina, do Olympique de Marselha.
Para fechar, a lista de clubes com um jogador cada inclui Aston Villa (Dibu Martínez), Manchester United (Lisandro Martínez), Olympique Lyon (Tagliafico), Boca Juniors (Paredes), Chelsea (Enzo Fernández), Strasbourg (Valentin Barco), Bayer Leverkusen (Palacios), Como (Nico Paz), Real Betis (Lo Celso), Juventus (Nico Gonzáles), Inter de Milão (Lautaro Martínez), Real Madrid (Cucurella), Manchester City (Rodri), Paris Saint-Germain (Fabián Ruiz), Crystal Palace (Yéremy Pino), Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) e Celta de Vigo (Borja Iglesias).
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Copa do Mundo 2026
Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Análise – Final da Copa do Mundo opõe filosofias diferentes, mas com algo em comumHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Galvão elege vilão da Inglaterra e aponta trunfo da Argentina: 'Não tem como'Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Inglaterra se sabota mais uma vez e futebol não volta para casaHá 3 horas
Fora de Campo
Neto manda recado a brasileiros após classificação da Argentina: 'É a verdade'Há 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)Há 3 horas
Mais LANCE!