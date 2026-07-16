Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo Atlético de Madrid e Barcelona dominam a lista de jogadores presentes na decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

O Atlético de Madrid tem 9 jogadores, a maioria defendendo a Argentina.

A final da Copa do Mundo 2026 será entre Espanha e Argentina.

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A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reúne jogadores de dois dos principais clubes do futebol mundial. Atlético de Madrid e Barcelona são os times com mais representantes na decisão, liderando uma lista dominada por equipes da La Liga.

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Ao todo, 24 dos 52 jogadores convocados para a final atuam no Campeonato Espanhol, número que representa quase metade dos atletas disponíveis para o confronto. Esse dado deixa La Liga muito à frente da Premier League, que terá 13 representantes no duelo pelo título mundial.

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Atlético de Madrid lidera número de representantes

O Atlético de Madrid é o clube com maior número de jogadores na final da Copa do Mundo. A equipe comandada por Diego Simeone terá nove atletas representando Espanha e Argentina na decisão.

Curiosamente, o clube colchonero conta com mais jogadores defendendo a Argentina do que a Espanha: são cinco argentinos (Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Julián Álvarez) e quatro espanhóis (Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente e Álex Baena).

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Logo atrás aparece o Barcelona, com oito representantes (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres), todos defendendo a seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente.

Arsenal, Athletic Bilbao e Tottenham completam o topo da lista

Três clubes aparecem logo atrás dos gigantes espanhóis, cada um com três jogadores na final da Copa do Mundo.

O Arsenal será representado por David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino. O Athletic Bilbao conta com Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams, enquanto o Tottenham terá Cristian Romero, Marcos Senesi e Pedro Porro.

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Palmeiras está entre os clubes representados na final

Além dos clubes europeus, o futebol sul-americano também tem presença na decisão. O Palmeiras terá Flaco López como representante na final da Copa do Mundo.

Flaco López vai representar o Palmeiras na decisão da Copa do Mundo (Foto: Arquivo Pessoal)

Outro dado curioso é que apenas três jogadores atuam atualmente no futebol argentino: Nicolás Otamendi e Gonzalo Montiel, ambos no River Plate, e Leandro Paredes, que defende o Boca Juniors.

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Clubes com dois representantes na final

Outras equipes, além do River Plate, terão participação importante na decisão, com dois jogadores cada. Lionel Messi e Rodrigo De Paul representam o Inter Miami. Alexis Mac Allister e Víctor Muñoz jogam no Liverpool, além de Gerónimo Rulli e Facundo Medina, do Olympique de Marselha.

Para fechar, a lista de clubes com um jogador cada inclui Aston Villa (Dibu Martínez), Manchester United (Lisandro Martínez), Olympique Lyon (Tagliafico), Boca Juniors (Paredes), Chelsea (Enzo Fernández), Strasbourg (Valentin Barco), Bayer Leverkusen (Palacios), Como (Nico Paz), Real Betis (Lo Celso), Juventus (Nico Gonzáles), Inter de Milão (Lautaro Martínez), Real Madrid (Cucurella), Manchester City (Rodri), Paris Saint-Germain (Fabián Ruiz), Crystal Palace (Yéremy Pino), Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) e Celta de Vigo (Borja Iglesias).

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