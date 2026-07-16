Elenco do Atlético: confira a idade dos jogadores e a média da equipe
Grupo atleticano tem equilíbrio entre atletas jovens e experientes
O elenco do Atlético apresenta um equilíbrio entre jovens promessas e jogadores mais experientes. Atualmente, a equipe tem média de idade de 25,5 anos, considerada baixa em comparação com a maioria dos principais clubes do futebol brasileiro.
Os atletas mais experientes do elenco são o goleiro Everson e o zagueiro Vitor Hugo, ambos com 35 anos. Já os mais jovens são os jogadores revelados pelas categorias de base que foram promovidos ao elenco profissional nesta temporada: Vitão, Kauã Pascini, Índio e Cauã Soares, todos com 18 anos.
Confira abaixo a lista completa com a idade de cada jogador do elenco do Atlético:
Goleiros
- Éverson – 35 anos
- Pedro Cobra – 20 anos
- Gabriel Delfim – 24 anos
- Robert – 21 anos
Defensores
- Lyanco – 29 anos
- Ruan – 27 anos
- Léo Duarte – 29 anos
- Iván Román – 20 anos
- Vitor Hugo – 35 anos
- Rômulo – 22 anos
- Vitão – 18 anos
- Renan Lodi – 28 anos
- Kauã Pascini – 18 anos
- Natanael – 24 anos
- Angelo Preciado – 28 anos
Meio-campistas
- Alexsander – 22 anos
- Tomás Pérez – 20 anos
- Patrick – 22 anos
- Victor Hugo – 22 anos
- Alan Franco – 27 anos
- Maycon – 29 anos
- Mamady Cissé – 19 anos
- Índio – 18 anos
- Gustavo Scarpa – 32 anos
- Igor Gomes – 27 anos
- Reinier – 24 anos
Atacantes
- Tomás Cuello – 26 anos
- Dudu – 34 anos
- Bernard – 33 anos
- Alan Minda – 23 anos
- Cauã Soares – 18 anos
- Mateo Cassierra – 29 anos
Próxima partida do Atlético
A primeira partida do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.
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