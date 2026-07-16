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Elenco do Atlético: confira a idade dos jogadores e a média da equipe

Grupo atleticano tem equilíbrio entre atletas jovens e experientes

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/07/2026 06:00
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Éverson e Cissé (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
Éverson e Cissé (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
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O elenco do Atlético apresenta um equilíbrio entre jovens promessas e jogadores mais experientes. Atualmente, a equipe tem média de idade de 25,5 anos, considerada baixa em comparação com a maioria dos principais clubes do futebol brasileiro.
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O elenco do Atlético apresenta um equilíbrio entre jovens promessas e jogadores mais experientes. Atualmente, a equipe tem média de idade de 25,5 anos, considerada baixa em comparação com a maioria dos principais clubes do futebol brasileiro.

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    • Os atletas mais experientes do elenco são o goleiro Everson e o zagueiro Vitor Hugo, ambos com 35 anos. Já os mais jovens são os jogadores revelados pelas categorias de base que foram promovidos ao elenco profissional nesta temporada: Vitão, Kauã Pascini, Índio e Cauã Soares, todos com 18 anos.

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    Confira abaixo a lista completa com a idade de cada jogador do elenco do Atlético:

    Goleiros

    • Éverson – 35 anos
    • Pedro Cobra – 20 anos
    • Gabriel Delfim – 24 anos
    • Robert – 21 anos
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    • Defensores

    • Lyanco – 29 anos
    • Ruan – 27 anos
    • Léo Duarte – 29 anos
    • Iván Román – 20 anos
    • Vitor Hugo – 35 anos
    • Rômulo – 22 anos
    • Vitão – 18 anos
    • Renan Lodi – 28 anos
    • Kauã Pascini – 18 anos
    • Natanael – 24 anos
    • Angelo Preciado – 28 anos

    Meio-campistas

    • Alexsander – 22 anos
    • Tomás Pérez – 20 anos
    • Patrick – 22 anos
    • Victor Hugo – 22 anos
    • Alan Franco – 27 anos
    • Maycon – 29 anos
    • Mamady Cissé – 19 anos
    • Índio – 18 anos
    • Gustavo Scarpa – 32 anos
    • Igor Gomes – 27 anos
    • Reinier – 24 anos

    Atacantes

    • Tomás Cuello – 26 anos
    • Dudu – 34 anos
    • Bernard – 33 anos
    • Alan Minda – 23 anos
    • Cauã Soares – 18 anos
    • Mateo Cassierra – 29 anos
    Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Próxima partida do Atlético

    A primeira partida do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.

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