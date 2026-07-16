Elenco do Atlético: confira a idade dos jogadores e a média da equipe Grupo atleticano tem equilíbrio entre atletas jovens e experientes

O elenco do Atlético apresenta um equilíbrio entre jovens promessas e jogadores mais experientes. Atualmente, a equipe tem média de idade de 25,5 anos, considerada baixa em comparação com a maioria dos principais clubes do futebol brasileiro.

O elenco do Atlético apresenta um equilíbrio entre jovens promessas e jogadores mais experientes. Atualmente, a equipe tem média de idade de 25,5 anos, considerada baixa em comparação com a maioria dos principais clubes do futebol brasileiro.

Os atletas mais experientes do elenco são o goleiro Everson e o zagueiro Vitor Hugo, ambos com 35 anos. Já os mais jovens são os jogadores revelados pelas categorias de base que foram promovidos ao elenco profissional nesta temporada: Vitão, Kauã Pascini, Índio e Cauã Soares, todos com 18 anos.

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Confira abaixo a lista completa com a idade de cada jogador do elenco do Atlético:

Goleiros

Éverson – 35 anos

Pedro Cobra – 20 anos

Gabriel Delfim – 24 anos

Robert – 21 anos

Defensores

Lyanco – 29 anos

Ruan – 27 anos

Léo Duarte – 29 anos

Iván Román – 20 anos

Vitor Hugo – 35 anos

Rômulo – 22 anos

Vitão – 18 anos

Renan Lodi – 28 anos

Kauã Pascini – 18 anos

Natanael – 24 anos

Angelo Preciado – 28 anos

Meio-campistas

Alexsander – 22 anos

Tomás Pérez – 20 anos

Patrick – 22 anos

Victor Hugo – 22 anos

Alan Franco – 27 anos

Maycon – 29 anos

Mamady Cissé – 19 anos

Índio – 18 anos

Gustavo Scarpa – 32 anos

Igor Gomes – 27 anos

Reinier – 24 anos

Atacantes

Tomás Cuello – 26 anos

Dudu – 34 anos

Bernard – 33 anos

Alan Minda – 23 anos

Cauã Soares – 18 anos

Mateo Cassierra – 29 anos

Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Próxima partida do Atlético

A primeira partida do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.

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