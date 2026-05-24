PC de Oliveira opina sobre expulsão de Flamengo x Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, no último sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcada pela expulsão de Jorge Carrascal. O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o colombiano acertou a cabeça de Murilo com um pé alto.

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Durante a transmissão do programa "Troca de passes", do Sportv, o apresentador Felipe Diniz expôs a opinião de PC Oliveira sobre o lance. De acordo com o especialista, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda acertou na expulsão do atleta do Flamengo.

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A polêmica no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o camisa 15 acertou a sola da chuteira no rosto do zagueiro Murilo. A arbitragem não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto.

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Expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras (Foto: Affonso Andrade/Agencia F8/Folhapress)

Como foi Flamengo x Palmeiras?

Texto por: Lucas Bayer

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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