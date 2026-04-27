A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou por unanimidade as contas de 2025 em Assembleia Geral realizada nesta segunda-feira (27). O balanço oficial aponta déficit de R$ 182,5 milhões, resultado atribuído principalmente ao aumento de despesas com regularização de passivos herdados de gestões anteriores e aos novos investimentos operacionais.

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Apesar do resultado negativo, a entidade aprovou previsão de receita de aproximadamente R$ 2,7 bilhões para 2026. A atual diretoria, presidida por Samir Xaud, sustenta que o cenário faz parte de um processo de reestruturação financeira iniciado após a mudança de gestão.

Segundo os dados apresentados, as despesas operacionais cresceram de forma significativa em 2025, com aumento expressivo em relação ao ano anterior. Um dos principais impactos foi o pagamento de cerca de R$ 80 milhões ao Icasa, referente a uma disputa judicial ligada a um caso ocorrido em 2013. Além disso, houve ampliação de provisões para contingências cíveis e trabalhistas, baixas por perdas de crédito e acordos financeiros.

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Outros custos também contribuíram para o resultado, como gastos logísticos com a Seleção Brasileira masculina, impulsionados por viagens para Eliminatórias e amistosos, além de investimentos em áreas como marketing, tecnologia e serviços de consultoria. A CBF ainda destacou que parte relevante das receitas do contrato com a Nike foi antecipada e contabilizada em 2024, o que impactou o desempenho financeiro do exercício seguinte.

Por outro lado, o balanço registra sinais positivos para os próximos anos. A entidade atingiu um recorde de 12 patrocinadores ativos, número citado pela direção como indicativo de recuperação de credibilidade no mercado.

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O presidente da CBF, Samir Xaud, na Assembleia Geral (Foto: Nelson Terme/CBF)

Em declaração durante a assembleia, Samir Xaud afirmou que o foco da gestão tem sido reorganizar a estrutura financeira e fortalecer o futebol brasileiro. Segundo ele, os investimentos realizados agora tendem a gerar retorno no futuro, tanto em receitas quanto em desenvolvimento esportivo.

O diretor financeiro, Valdecir de Souza, reforçou a projeção de crescimento nos próximos ciclos, destacando que os gastos atuais fazem parte de uma estratégia para aumentar eficiência e capacidade de investimento. A expectativa da entidade é equilibrar as contas nos próximos anos, mantendo aportes em competições, seleções e estrutura administrativa.

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