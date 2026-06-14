Algoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o Fluminense Tricolor superou o Al-Hilal no Mundial de Clubes 2025

A estreia de Marrocos na Copa do Mundo de 2026 manteve uma marca impressionante de Yassine Bounou. Um dos principais responsáveis pelo empate em 1 a 1 com o Brasil, neste sábado (13), no MetLife Stadium, o goleiro Bono ampliou uma sequência que já dura quase um ano sem derrotas. E a última vez que deixou o campo derrotado foi justamente diante do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️Balanço individual do Fluminense: destaques, surpresas e quem pode crescer no segundo semestre

O arqueiro marroquino foi decisivo para que sua seleção saísse de campo com um ponto na abertura do Grupo C. Após Saibari colocar Marrocos em vantagem e Vinicius Júnior empatar ainda no primeiro tempo, Bono apareceu em momentos importantes e realizou três defesas cruciais para impedir a virada brasileira.

A última derrota do goleiro aconteceu em 4 de julho de 2025. Naquele dia, defendendo o Al-Hilal, Bono foi superado pelo Fluminense por 2 a 1, em Orlando, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Martinelli abriu o placar para o Tricolor, Marcos Leonardo empatou para os sauditas, mas Hércules marcou na etapa final e garantiu a classificação da equipe carioca às semifinais.

continua após a publicidade

Desde então, Bono não voltou a perder uma partida oficial. A sequência atravessa clube e seleção e ajuda a explicar por que ele é considerado uma das principais referências de Marrocos no Mundial. No recorte, são 56 jogos disputados sem perder. 16 pela seleção e 40 pelo Al-Hilal. Ao todo, são 43 vitórias e 13 empates.

Goleiro Bono em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

continua após a publicidade

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável